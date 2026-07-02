Кинологическое подразделение K9, оснащенное при поддержке Турции, участвует в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в Венесуэле

Оснащенный Турцией венесуэльский спасотряд продолжает работу в зоне землетрясения Кинологическое подразделение K9, оснащенное при поддержке Турции, участвует в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в Венесуэле

Кинологическое подразделение K9 (поисково-спасательные собаки), оснащенное при поддержке Турции, участвует в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в Венесуэле.

В наиболее пострадавшем от стихии городе Ла-Гуайра сотрудники подразделения работают на месте разрушений, переходя от одного завала к другому.

Координатор подразделения Маркос Секера рассказал «Анадолу», что основная задача команды — поиск выживших после стихийных бедствий с помощью специально обученных собак.

«Мы являемся волонтерской организацией и оказываем помощь другим службам, используя наших собак. В этот регион мы привезли 15 поисково-спасательных собак. Они действительно проделали выдающуюся работу», — сказал он.

Секера напомнил, что подразделение работало в Турции после разрушительных землетрясений 6 февраля 2023 года.

«После нашей работы в Турции в 2023 году и благодаря отношениям между Венесуэлой и Турцией нам предоставили оборудование для усиления наших возможностей по реагированию. TİKA обеспечило нас формой, касками и двумя автомобилями для перевозки персонала и собак», — отметил он.

По его словам, благодаря помощи TİKA удалось мобилизовать весь личный состав и всех поисковых собак.

Вспоминая работу в Турции, Секера рассказал, что команда около 20 дней находилась в Адыямане.

«Климат там был совершенно другим. Здесь стоит невыносимая жара, а там сильный холод стал серьезным испытанием для нас, нашего оборудования и собак», — сказал он.

Секера отметил, что, несмотря на различия в масштабах разрушений, трагедии в Турции и Венесуэле очень похожи.

«В Турции последствия были масштабнее, но сама трагедия была одинаковой. Чувствовалась одна и та же боль. Работая здесь, я постоянно вспоминал Турцию и тех наших турецких братьев, которым мы тогда помогали», — сказал он.

Он также сообщил, что сотрудники подразделения изучают турецкий язык благодаря сотрудничеству с Институтом Юнуса Эмре и фондом «Маариф».

«Для нас это очень сложный язык. Каждый раз, когда кажется, что уже что-то понимаешь, осознаешь, что на самом деле еще ничего не знаешь», — отметил Секера.

По его словам, команда восхищается турецкой культурой и традициями и стремится укреплять сотрудничество с Турцией в сфере поисково-спасательных операций и реагирования на стихийные бедствия.

«Хочу поблагодарить турецкий народ за всю поддержку и солидарность. Благодарю TIKA за гуманитарную помощь, которую она оказывает нашему народу в этот тяжелый период. То, что люди приехали помочь нам с другого конца света, укрепляет понимание того, что все мы — братья, несмотря на различия в языке, культуре и традициях», — подчеркнул Секера.

Член подразделения Мариэльвис Санчес рассказала, что специалисты обучают как собак, так и людей поиску выживших после стихийных бедствий.

По ее словам, с момента прибытия в Турцию команда ощущала большую поддержку со стороны посольства Турции в Каракасе и агентства TİKA.

Санчес отметила, что опыт, полученный во время работы в Адыямане, оказался особенно ценным в Венесуэле.

«Раньше мы в основном проводили поисковые операции в горной местности и на больших открытых территориях. Адыяман стал нашей первой миссией по поиску людей под завалами. Полученный там опыт мы теперь передаем и применяем здесь», — сказала она.

Говоря о турецкой культуре, Санчес призналась, что больше всего ее впечатлило гостеприимство турок.

«Мы узнали, какое большое сердце у этих людей. Когда турок предлагает вам кофе, это не просто вопрос "Хотите кофе?", а приглашение к дружбе и проявление искренней теплоты», — отметила она.

По словам Санчес, все турецкие друзья, которых она встретила, проявили к ней большое дружелюбие.

В завершение она произнесла несколько слов на турецком языке и призвала всех заранее учиться тому, как действовать во время стихийных бедствий.

24 июня в Венесуэле произошла серия землетрясений, в результате которых погибли 2295 человек.