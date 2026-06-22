В издании, выпущенном под брендом «AA Kitap», представлены 630 статей, а также более 700 перекрестных ссылок

Опубликован «Словарь Палестины», призванный сохранить живую память о Палестине В издании, выпущенном под брендом «AA Kitap», представлены 630 статей, а также более 700 перекрестных ссылок

Агентство «Анадолу» опубликовало книгу «Словарь Палестины», подготовленную академиками и исследователями — членами Палестинской академической платформы мысли.

Издание, выпущенное под брендом «AA Kitap» и насчитывающее 1860 страниц, стало результатом более чем двухлетней работы 273 ученых и исследователей из различных областей науки.

Книга выходит за рамки классического понимания словаря и включает 630 статей, подготовленных с академической тщательностью в 15 редакционных направлениях — от права и экономики до культуры и искусства.

Словарь адресован читателям любого уровня подготовки и призван служить ориентиром для читательских групп, а также облегчать работу исследователей. Помимо 630 статей, издание содержит более 700 перекрестных ссылок, путеводители по чтению, взаимосвязи между статьями и рекомендации по дополнительной литературе, что обеспечивает удобный для пользователя подход.

В каждой статье также приводятся соответствия терминов на арабском, немецком, французском и английском языках.

Председатель Совета директоров и генеральный директор «Анадолу» Сердар Карагёз является правообладателем «Словаря Палестины». Для книги также будет создан веб-сайт, который будет обновляться с периодичностью раз в три месяца.

- «У словаря есть моральное и совестливое измерение»

Редакторы издания — профессор кафедры истории философии университета Анкары Хасан Юджель Башдемир и профессор кафедры политологии и государственного управления Университета Хитит Метин Учар дал «Анадолу» комментарии по поводу книги.

Профессор Башдемир отметил, что одной из главных проблем в освещении событий в Палестине является отрыв израильской пропаганды от реальности. «Создается впечатление, что между сознанием и происходящим на палестинских землях существует некая завеса, затемнение, барьер. Поняв, что этот интеллектуальный барьер строится через понятия, мы пришли к выводу, что словарь приобретает особую значимость», — сказал он.

По словам профессора, основным критерием при отборе статей было соответствие понятий реальности и разоблачение восприятия, искаженного пропагандой.

Он также рассказал, что при подготовке работы использовались многочисленные источники на немецком, арабском, иврите и английском языках, а также часто привлекались материалы Османских государственных архивов.

Башдемир отметил, что в западных СМИ при освещении палестинского вопроса используются определенные слова для создания нужного образа в сознании. «Мы попытались деконструировать этот язык западных медиа и много размышляли о том, какими терминами его можно заменить. Например, мы категорически отказались от слова «поселенец» и сочли уместным использовать слово «узурпатор». Говорят «квартал», «новое поселение», а мы назвали их «узурпированными территориями», потому что эти земли действительно были узурпированы», — пояснил он.

Профессор сообщил, что в словаре также представлены такие термины, как «поселенческая авторитарность», «поселенческий тоталитаризм», «сионизация», «израилизация», «иудаизация», «журналистика геноцида», «водный апартеид», «цифровая цензура», «медицинский апартеид», «сиофашизм». Он добавил, что в отдельные статьи были выделены дети, которых Израиль целенаправленно атакует, а также лица, проявляющие особую чувствительность к палестинской проблеме, писатели и литераторы.

Профессор Хасан Юджель Башдемир отметил, что словари обычно фиксируют уже существующие понятия и стремятся лишь раскрыть их значения. «У «Словаря Палестины» есть моральная сторона, есть совестливое измерение, и мы получили огромную поддержку от молодых ученых. Мы осознали, что сами способны производить знание. Ведь словари не производят знание, они лишь транслируют уже существующее. Но «Словарь Палестины» — это не просто передача готового знания, потому что мы — живые свидетели истории. События разворачиваются у нас на глазах, и мы вправе описывать то, что видим. Мы хотели бы, чтобы молодежь приняла это наследие», - сказал он.

Профессор Учар, в свою очередь, рассказал, что до начала работы над словарем они создали Палестинскую академическую платформу мысли, что позволило объединить около 300 исследователей и академиков.

Он отметил, что события можно искажать через определенные понятия. «Вы узурпируете чей-то дом, начинаете там жить, и вас называют поселенцем. Это не соответствует реальности, не отражает ее должным образом — мы должны говорить либо об оккупации, либо об узурпации. Поэтому термин «колониальное поселенчество», существующий в литературе, описывал многие вещи, но не раскрывал истину полностью. Когда же мы сказали «узурпирующее поселенчество», то, по сути, выразили реальность»,- сказал он.

Профессор Учар подчеркнул, что узурпации подвергаются не только земли, но и культурные элементы — блюда, символы.

«Это можно было бы назвать «израильским воровством», но это несопоставимо с кражами, совершаемыми в других частях света. В других местах тоже происходит узурпация, но то, что происходит в Палестине, то, что совершается Израилем, имеет свои уникальные черты. Поэтому мы решили дать этому точное название и назвали это «сионистской узурпацией»»,- сказал он.

Автор обратил внимание на то, что во многих странах есть движения, обвиняемые в фашизме или нацизме, но израильская политика выходит далеко за их пределы, выводя геноцид на совершенно иной уровень.

«Тогда мы подумали, что для его выражения можно использовать термин «сионацизм» или «сиофашизм». Таким образом, мы пытались дать явлению точное имя, исходя из того, какой термин наиболее полно отражает реальность», - добавил он.

