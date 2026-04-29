Опрос: 53% американцев считают, что США игнорируют интересы других стран во внешней политике

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Pew Research в США, число респондентов, считающих, что внешняя политика страны игнорирует интересы других государств, достигло самого высокого уровня.

Респондентам был задан вопрос о том, в какой степени США учитывают интересы других стран при принятии внешнеполитических решений.

По итогам опроса, доля тех, кто считает, что внешняя политика США игнорирует интересы других государств, впервые достигла 53 процентов.

Для сравнения, в 2023 году, в период администрации Джо Байдена, занимавшего пост президента в 2021-2025 годах, этот показатель составлял 27 процентов.