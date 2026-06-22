Американцы склонны считать, что соглашение приносит больше выгод Тегерану, чем Вашингтону

Опрос: 37% американцев считают соглашение США и Ирана «более выгодным для Тегерана» Американцы склонны считать, что соглашение приносит больше выгод Тегерану, чем Вашингтону

Опрос, проведенный в США, показал, что 37% американцев считают достигнутое американо-иранское соглашение «более выгодным для Тегерана».

Опрос был проведен CBS News и YouGov с 17 по 19 июня среди 2519 взрослых американцев и касался соглашения с Ираном.

Согласно результатам опроса, 37% респондентов полагают, что соглашение «выгоднее для Ирана», тогда как 22% заявили, что оно «выгоднее для США».

78% участников высказались за то, чтобы «США прекратили конфликт с Ираном», в то время как 22% выступили за «продолжение противостояния до тех пор, пока Иран не уступит».

На вопрос о том, остановила ли США ядерную программу Ирана на постоянной основе, 31% респондентов ответили «Да», тогда как 69% высказали негативное мнение.

На вопрос «будет ли Иран представлять угрозу для региона в ближайшие месяцы?» 59% ответили «вероятно / определенно да», а 40% — «вероятно / определенно нет». На вопрос «стоили ли затраты США на конфликт с Ираном того?» 31% респондентов ответили «Да», а 69% — «Нет».

Кроме того, 36% участников одобрили то, как президент США Дональд Трамп управляет ситуацией вокруг Ирана, тогда как 64% заявили, что не одобряют действий главы Белого дома.