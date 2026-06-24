Опрос: доверие к США как к «надежному партнеру» ослабевает во всем мире Масштабный опрос, проведенный ⁠Pew Research Center, подтвердил значительное падение доверия к США

Масштабный опрос, проведенный исследовательским центром ⁠Pew Research Center, подтвердил значительное падение доверия к США и их восприятия как «надежного партнера» в десятках государств.

В период 8 февраля по 13 мая был опрошен 42 151 человек в 36 странах, которым задавали вопросы об их отношении к Соединенным Штатам и политике президента Дональда Трампа.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что восприятие США как «надежного партнера» в последние годы значительно ослабло. Эта негативная тенденция наблюдается даже в тех странах, которые на протяжении многих лет поддерживают тесные экономические и оборонные связи с Вашингтоном.

В Канаде доля респондентов, считающих США надежным партнером, снизилась с 83% в 2022 году до 35%. За аналогичный период во Франции этот показатель упал с 62 до 27%, а в Германии — с 83 до 39%.

Оценки вклада США в поддержание мира и стабильности во всем мире также претерпели значительное падение в большинстве стран. В Канаде доля тех, кто придерживается такого мнения, снизилась с 61% в 2023 году до 30%. Во Франции за тот же период показатель упал с 56 до 27%, а в Германии — с 53 до 35%.