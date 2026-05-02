Опрос: большинство американцев считают «ошибкой» применение силы против Ирана

Большинство американцев считают применение США силы против Ирана «ошибкой». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного международной компанией Ipsos совместно с ABC News и Washington Post в период с 24 по 28 апреля.

В частности, опрос, касающийся военной активности США за рубежом, охватил 2 560 респондентов.

Так, 61% участников опроса назвали применение силы против Ирана «ошибкой», 36% сочли это «правильным решением», еще 3% затруднились с ответом.

Более половины респондентов (52%) считают, что влияние Израиля на решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану было «очень значительным», 7% оценили его как «незначительное», а 37% — как «достаточное».

Кроме того, 48% участников опроса полагают, что правительство США должно согласиться на мирное соглашение с Ираном, даже если оно будет менее выгодным для Вашингтона. Еще 56% респондентов считают, что удары по Ирану ослабили отношения США с их союзниками.