Оппозиция Венесуэлы призвала к диалогу с властями при посредничестве США Мария Корина Мачадо выступила за проведение свободных президентских выборов и восстановление демократии

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала правительство временного президента Делси Родригес начать диалог при посредничестве США с целью «восстановления демократии» в стране.

В заявлении, опубликованном оппозицией в социальной сети X, содержится призыв к проведению «свободных, прозрачных и суверенных» президентских выборов при участии необходимых международных наблюдателей.

В документе подчеркивается необходимость роспуска Национального избирательного совета Венесуэлы (CNE), а также принятия мер по укреплению доверия для создания позитивной политической атмосферы.

«В рамках этого процесса необходимо продемонстрировать готовность к прогрессу и предпринять шаги, способствующие формированию благоприятной политической среды. Среди этих шагов — полное освобождение всех политических заключенных, как гражданских, так и военных, а также гарантии безопасного возвращения в страну лиц, находящихся в изгнании», — говорится в заявлении.

Оппозиция также заявила о необходимости нормализации гражданского и политического пространства, включая роспуск «репрессивных структур и незаконных или террористических вооруженных групп».

В заявлении подчеркивается важность национального примирения и создания широкой общественной коалиции с участием граждан, демократических партий и движений, профсоюзов, церквей, университетов, представителей производственных отраслей, неправительственных организаций, молодежи, женщин, а также всех венесуэльцев внутри страны и за ее пределами.

Кроме того, оппозиция выразила поддержку подготовленному США трехэтапному плану для Венесуэлы, предусматривающему «стабилизацию, восстановление и переходный период», и отметила поддержку Вашингтона этому процессу.

Мачадо, лауреат Нобелевской премии мира, 22 мая на пресс-конференции в Панаме заявила, что намерена баллотироваться на пост президента в случае проведения «честных и свободных» выборов.