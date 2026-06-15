Компания Nord Stream 2 AG требует отмены постановления и исключения положений, касающихся запрета на поставки по трубопроводу

Оператор «Северного потока-2» подал иск против ЕС из-за запрета на поставки российского газа Компания Nord Stream 2 AG требует отмены постановления и исключения положений, касающихся запрета на поставки по трубопроводу

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», подала иск в суд Европейского союза (ЕС) с требованием отменить постановление ЕС, запрещающее импорт российского природного газа.

Согласно данным Суда ЕС, Nord Stream 2 AG подала иск против Европейского парламента и Совета ЕС, утвердивших постановление, предусматривающее постепенное прекращение импорта российского газа как в виде сжиженного природного газа (СПГ), так и по трубопроводу.

Соответственно, компания требует отмены постановления и исключения положений, касающихся запрета на поставки по трубопроводу, утверждая, что постановление было принято на неверном правовом основании, носит характер санкций и нарушает принцип соразмерности.

Nord Stream 2 AG, утверждая, что к ней применяется несправедливое и дискриминационное обращение по сравнению с другими участниками рынка, в частности с другими операторами трубопроводов, заявила, что институты ЕС превысили требования законодательства о санкциях и злоупотребили своими полномочиями.

Газопровод «Северный поток-2», который должен был транспортировать российский газ в Германию через Балтийское море, не был введен в эксплуатацию из-за войны между Россией и Украиной. В рамках цели по снижению энергетической зависимости от России ЕС планирует постепенно полностью прекратить импорт российского газа.