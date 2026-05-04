Операторы предупредили об ограничении мобильного интернета в Москве с 5 по 9 мая Временные ограничения в работе интернета объяснили необходимостью обеспечить меры безопасности в столице

Крупные операторы мобильной связи начали предупреждать о возможных ограничениях работы мобильного интернета в Москве в период подготовки к празднованию Дня Победы.

Как сообщили российские государственные СМИ в понедельник, 4 мая, оператор связи «Билайн» разослал абонентам из Москвы сообщение, в котором предупредил об ограничениях мобильного интернета и СМС в период с 5 по 9 мая.

«В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая», — указано в одном из таких предупреждений.

В нем также отмечается, что ограничения работы могут коснуться и отправки СМС. Операторы рекомендуют жителям столицы в эти дни использовать Wi-Fi.

Президент РФ Владимир Путин 23 апреля рассказал, что сбои в работе интернета в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз, эта работа в приоритете. Он подчеркнул, что широкое информирование людей об ограничениях интернета заранее может нанести ущерб оперативной работе спецслужб. Преступники, получая такую информацию, могут скорректировать свои планы. При этом президент указал, что по итогам таких ограничений следует сообщать людям «о том, что происходило».

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В апреле он заявлял о том, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.

В мае прошлого года в столице РФ также вводились ограничения на интернет в связи с празднованием 9 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 7 мая 2025 года призвал москвичей с пониманием отнестись к временным ограничениям в работе мобильного интернета в столице в дни празднования 80-летия Победы.



Он подчеркнул, что это не технические сбои, а вынужденная мера, принятая с целью обеспечить праздник Победы в Великой Отечественной войне на должном уровне.