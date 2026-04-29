ООН: 7,8 млн человек в Южном Судане столкнулись с угрозой голода

Gülsüm İncekaya, Marina Mussa
29 Апрель 2026•Обновить: 29 Апрель 2026
Из-за эскалации конфликта, экономического кризиса и климатических потрясений 7,8 млн человек в Южном Судане испытывают острую нехватку продовольствия, а страна столкнулась с серьезным продовольственным кризисом. Об этом сообщила Организация Объединенных Наций
В заявлении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Всемирной продовольственной программы (WFP) отмечается, что в период с апреля по июль уровень продовольственной небезопасности в Южном Судане, как ожидается, достигнет стадии «кризиса» и выше.
Согласно заявлению, 7,8 млн человек, что составляет 56% населения страны, столкнулись с продовольственной небезопасностью кризисного уровня, а 73,3 тыс. человек находятся под угрозой голода на уровне «катастрофы».
В документе также говорится, что, по последним оценкам, риск продовольственной небезопасности вырос на 160%, при этом наиболее уязвимыми группами остаются женщины и дети.
Отмечается, что 2,2 млн детей страдают от острого недоедания.
Кроме того, около 700 тыс. детей находятся под угрозой тяжелого острого недоедания, а 1,2 млн беременных и кормящих женщин сталкиваются с серьезными рисками для здоровья.
В заявлении подчеркивается, что в 11 районах штатов Джонглей, Верхний Нил и Юнити существует серьезная угроза голода.
Также сообщается, что продолжающиеся в стране конфликты привели к закрытию многих медицинских учреждений, а недостаточный уровень медицинских услуг способствует распространению таких заболеваний, как малярия и холера.
FAO и WFP призвали международное сообщество срочно предоставить финансирование для обеспечения продовольственной помощи, доступа к чистой воде и поддержания работы системы здравоохранения.