ООН: 7,8 млн человек в Южном Судане столкнулись с угрозой голода 2,2 млн детей страдают от острого недоедания

Из-за эскалации конфликта, экономического кризиса и климатических потрясений 7,8 млн человек в Южном Судане испытывают острую нехватку продовольствия, а страна столкнулась с серьезным продовольственным кризисом. Об этом сообщила Организация Объединенных Наций

В заявлении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Всемирной продовольственной программы (WFP) отмечается, что в период с апреля по июль уровень продовольственной небезопасности в Южном Судане, как ожидается, достигнет стадии «кризиса» и выше.

Согласно заявлению, 7,8 млн человек, что составляет 56% населения страны, столкнулись с продовольственной небезопасностью кризисного уровня, а 73,3 тыс. человек находятся под угрозой голода на уровне «катастрофы».

В документе также говорится, что, по последним оценкам, риск продовольственной небезопасности вырос на 160%, при этом наиболее уязвимыми группами остаются женщины и дети.

Отмечается, что 2,2 млн детей страдают от острого недоедания.

Кроме того, около 700 тыс. детей находятся под угрозой тяжелого острого недоедания, а 1,2 млн беременных и кормящих женщин сталкиваются с серьезными рисками для здоровья.

В заявлении подчеркивается, что в 11 районах штатов Джонглей, Верхний Нил и Юнити существует серьезная угроза голода.

Также сообщается, что продолжающиеся в стране конфликты привели к закрытию многих медицинских учреждений, а недостаточный уровень медицинских услуг способствует распространению таких заболеваний, как малярия и холера.

FAO и WFP призвали международное сообщество срочно предоставить финансирование для обеспечения продовольственной помощи, доступа к чистой воде и поддержания работы системы здравоохранения.