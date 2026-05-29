ООН: 100% территории Газы должны принадлежать палестинскому народу

Пресс-секретарь Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик отреагировал на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что «они увеличат площадь оккупированных территорий в секторе Газа до 70%».

Стефан Дюжаррик высказал свою оценку последней ситуации в Газе на ежедневном брифинге для прессы.

Дюжаррик ответил на вопрос: «Премьер-министр Израиля Нетаньяху прямо заявил, что планирует расширить контроль над Газой до 70%. Это очень серьезное событие, которое может привести к этнической чистке и массовым убийствам. Он ответил на вопрос: «Какова реакция Генерального секретаря (Антониу Гутерриша) на это?»

Пресс-секретарь ООН заявил: «100% территории Газы должны принадлежать палестинскому народу, именно этого мы хотим добиться. Мы призываем Израиль вывести оккупационные войска за так называемую «желтую линию». Наша позиция по этому вопросу останется неизменной».

Накануне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что отдал приказ израильской армии увеличить площадь оккупированных территорий в секторе Газа до 70%.