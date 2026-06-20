С начала текущего года из Иордании в Сирию вернулись 23 150 человек, - Юсуф Таха.

ООН: Число сирийских беженцев, вернувшихся из Иордании на родину, достигло 200 тыс. С начала текущего года из Иордании в Сирию вернулись 23 150 человек, - Юсуф Таха.

Число сирийских беженцев, добровольно вернувшихся из Иордании на родину после падения режима Башара Асада, достигло 200 тысяч. Об этом сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Иордании Юсуф Таха.

Таха в интервью иорданскому государственному телеканалу Al-Mamlaka по случаю Всемирного дня беженцев, отмечаемого 20 июня, рассказал о процессе возвращения сирийских беженцев после 8 декабря 2024 года.

По словам представителя УВКБ ООН, с начала текущего года из Иордании в Сирию вернулись 23 150 человек. «Только за период с 1 по 13 июня число возвратившихся составило около 2 500 человек», - сказал он.

Таха отметил, что процесс добровольного возвращения продолжается, при этом 51% вернувшихся составляют мужчины.

58% сирийцев вернулись на родину вместе со своими семьями, тогда как 42% отправились в Сирию самостоятельно. Кроме того, 24% возвратившихся ранее проживали в лагерях для беженцев, - отметил он.

Представитель УВКБ ООН сообщил, что в Иордании по-прежнему проживают более 400 тыс. беженцев, 380 тыс. из которых являются гражданами Сирии.

Организация продолжает оказывать поддержку беженцам, остающимся в стране, - добавил он.

Сирийские оппозиционные силы вошли в Дамаск 8 декабря 2024 года и объявили о свержении режима Баас во главе с Башаром Асадом, правившего страной с 1971 по 2000 год.