ООН: у 1,8 миллиона человек в секторе Газа нет постоянного жилья Помощник генсека ООН Халед Хиари привлек внимание к ухудшающейся ситуации в эксклаве

У 1,8 миллиона человек, то есть почти у всего населения сектора Газа, нет постоянного жилья.

Об этом на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН заявил помощник генерального секретаря по Ближнему Востоку, Европе, Азии и странам Тихого океана Халед Хиари.

Как сообщила пресс-служба ООН, Хиари привлек внимание к ухудшающейся ситуации в секторе Газа и на Западном берегу на фоне региональной нестабильности.

Помощник генерального секретаря ООН охарактеризовал действующий режим прекращения огня в Газе как «все более хрупкий». «Население Газы подвергается постоянным и фатальным израильским ударам и живет в крайне тяжелых гуманитарных условиях, в то время как на Западном берегу насилие, в том числе широко распространенное насилие со стороны поселенцев, вынужденное переселение и активизация строительства поселений, угрожают целым общинам и еще больше подрывают перспективы политического процесса», – сказал Хиари.

Хотя в эксклав поступает больше помощи, ограничения Израиля на доставку товаров «двойного назначения» и нестабильная работа контрольно-пропускных пунктов по-прежнему не позволяют ООН развернуть гуманитарные операции в необходимых объемах, отметил докладчик.

Хиари напомнил, что, согласно оценке ООН, Евросоюза и Всемирного банка, на восстановление Газы в ближайшее десятилетие понадобится 71,4 млрд долларов. При этом 26,3 млрд долларов потребуются в первые 18 месяцев – для восстановления базовой инфраструктуры и экономики.

Для решения этих задач ООН запустила фонд «Горизонт», сопредседателями которого являются премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа и Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Рамиз Алакбаров.



«Этот фонд позволит ООН осуществлять планирование мер по скорейшему восстановлению на всех оккупированных палестинских территориях в соответствии с резолюциями ООН и нормами международного права. Мы глубоко признательны государствам-членам ООН за взносы», – сказал Хиари.

Он уделил особое внимание политическому аспекту урегулирования конфликта. Для его продвижения, отметил он, необходимо позволить Палестинскому национальному консультативному комитету управления сектором Газа выполнять свои функции в координации с Палестинской администрацией. Параллельно должен произойти полный вывод израильских войск из сектора, разоружение группировок и развертывание Международных сил по стабилизации – в соответствии с Комплексным планом по прекращению атак на Газу, сказал помощник генсека ООН.

Ситуация на Западном берегу накаляется

На Западном берегу ситуация также накаляется из-за беспрецедентного расширения поселенческой деятельности, сообщил Хиари.

В ООН привлекли внимание к тому, что в марте кабинет министров Израиля утвердил создание 34 поселений в зоне C, а в период с 14 марта по 16 апреля были продвинуты планы строительства 1080 жилых единиц. За это время в столкновениях на Западном берегу погибли десятки палестинцев.



«Частота и жестокость нападений со стороны поселенцев продолжают расти. Целые палестинские общины регулярно сталкиваются с фатальным насилием, вандализмом и преследованиями, зачастую в присутствии израильских солдат или при их участии», – сказал помощник генсека.

Хиари предупредил об «экзистенциальном финансовом кризисе» в Палестинской администрации. На сегодняшний день она лишена инструментов для самообеспечения.

Израильская армия продолжает совершать атаки на сектор Газа, вопреки соглашению о прекращении огня от 10 октября 2025 года.

По данным на 28 апреля, число жертв атак, совершаемых израильской армией на сектор Газа с октября 2023 года, возросло до 72 594, а число раненых – до 172 404 человек. С 10 октября 2025 года Израиль убил в секторе Газа 818 человек, более 2300 жителей эксклава получили ранения.