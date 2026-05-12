ООН указала на последствия закрытия Ормузского пролива из-за войны Генсек вновь призвал к «полному восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе»

Организация Объединенных Наций (ООН) обратила внимание на рост цен, вызванный закрытием Ормузского пролива на фоне войны между США/Израилем и Ираном, а также на негативные последствия этой ситуации для населения разных стран.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Нью-Йорке рассказал о последних событиях на Ближнем Востоке.

Хак привел слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о негативном влиянии длительного закрытия Ормузского пролива из-за войны на мировую торговлю.

«Генеральный секретарь, выступая перед журналистами, подробно рассказал о том, насколько серьезно и негативно продолжающаяся ситуация в Ормузском проливе сказалась на многих странах Африки, особенно из-за резкого роста цен на энергоносители и удобрения», - сказал Хак.

По его словам, Гутерриш принял участие в церемонии закладки фундамента нового конференц-зала, который будет построен на территории отделения ООН в Найроби, и выступил там перед журналистами. Хак отметил, что генеральный секретарь вновь призвал к «полному восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе».

Выступая 27 апреля в Совете Безопасности ООН по этой же проблеме, Гутерриш заявил, что безопасность водных путей стала «испытанием для международного порядка», а сложившаяся ситуация, особенно в Африке и Южной Азии, «толкает миллионы людей к голоду и нищете».

Гутерриш подчеркнул необходимость уважения прав и свобод судоходства в Ормузском проливе.

«Я обращаюсь к сторонам: откройте пролив, разрешите проход судов без сборов и дискриминации, дайте торговле возобновиться, дайте мировой экономике вздохнуть», - заявил он.