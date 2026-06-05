Продолжавшиеся в штате Джонглей в течение нескольких месяцев столкновения и отсутствие безопасности вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома - отметил Мэтью Брук

ООН: с декабря прошлого года в Южном Судане более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома Продолжавшиеся в штате Джонглей в течение нескольких месяцев столкновения и отсутствие безопасности вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома - отметил Мэтью Брук

Представитель Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) в Южном Судане Мэтью Брук заявил, что продолжающиеся уже несколько месяцев столкновения и нестабильная обстановка в штате Джонглей в Южном Судане вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома.

«С декабря прошлого года в Джонглее и соседних штатах более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома», - сообщил он.

Брук выступил с этими заявлениями, приняв участие в еженедельной пресс-конференции Женевского офиса Организации Объединенных Наций (ООН) в режиме онлайн.

Отметив, что продолжавшиеся в штате Джонглей в течение нескольких месяцев столкновения и отсутствие безопасности вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома, Брук предупредил о возникновении здесь серьезного кризиса в сфере защиты, который вызвал одну из самых острых чрезвычайных ситуаций, связанных с перемещением населения в результате конфликтов за последние годы.

Брук подчеркнул, что наиболее серьезно пострадал округ Акобо в штате Джонглей, который является эпицентром насилия: «Только там было перемещено около 140 тысяч человек. С декабря прошлого года в штате Джонглей и соседних штатах было перемещено более 300 тысяч человек. В то время как миграционные потоки остаются нестабильными, около 100 тысяч человек в поисках безопасности бежали в соседнюю Эфиопию. Между тем, несмотря на сохраняющуюся нестабильность, ограниченность услуг и серьезные гуманитарные нужды, в последние недели тысячи людей вернулись в свои дома».

По его словам, полевые команды УВКБ ООН стали свидетелями возникновения чрезвычайной ситуации, подчеркнул, что многие вернувшиеся семьи обнаружили, что их дома разрушены или разграблены.

Он отметил, что отсутствие безопасного жилья и базовых услуг резко повышает риски для безопасности: «Ограниченный доступ к гуманитарной помощи в различных регионах привел к тому, что наиболее уязвимые слои населения лишились жизненно важной помощи, что еще больше усугубило кризис».

Чиновник ООН напомнил, что в Южном Судане продолжается сезон дождей, и возможные наводнения создают новые трудности для и без того серьезного кризиса.

«В 2025 году беспрецедентные наводнения затронули более 1 миллиона человек по всей стране, нанеся ущерб домам, дорогам и основной инфраструктуре. Это прервало связь между общинами и ограничило доступ к гуманитарной помощи. Ожидается, что в этом году будут наблюдаться аналогичные последствия», — добавил он.