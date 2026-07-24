Глава Независимого учреждения по поиску пропавших в Сирии Карла Кинтана сообщила, что организация уже обработала более 70 тыс. документов

ООН: Сирия остается одной из стран с наибольшим числом пропавших без вести Глава Независимого учреждения по поиску пропавших в Сирии Карла Кинтана сообщила, что организация уже обработала более 70 тыс. документов

Заместитель генерального секретаря ООН и глава Независимого учреждения по поиску пропавших без вести в Сирии (IIMP), созданного Генеральной Ассамблеей ООН, Карла Кинтана заявила, что Сирия остается одной из стран мира с наибольшим числом пропавших без вести.

Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Кинтана рассказала о работе по поиску пропавших в Сирии.

Она отметила, что наряду с восстановлением разрушенных гражданской войной городов одной из наиболее сложных задач остается выяснение судьбы сотен тысяч пропавших людей.

«Пожалуй, одной из самых глубоких проблем является выяснение судьбы сотен тысяч пропавших без вести в Сирии», — сказала Кинтана.

По ее словам, Сирия входит в число стран с самым большим количеством пропавших без вести как в абсолютных цифрах, так и по отношению к численности населения.

Кинтана подчеркнула, что поиск пропавших сирийцев остается одной из наиболее неотложных задач, стоящих перед страной после более чем 50 лет пыток, произвольных задержаний и насильственных исчезновений.

«У каждого сирийца есть пропавший родственник, и каждая семья в Сирии знает человека, который числится пропавшим без вести», — заявила она.

Рассказывая о ходе работы, Кинтана подчеркнула, что поиск пропавших не может осуществляться усилиями одной организации и требует коллективного взаимодействия на национальном и международном уровнях.

По ее словам, работа ведется не только в Сирии, но и совместно с сирийской диаспорой в Турции, Ливане, Иордании, Германии и других странах. На сегодняшний день организация обработала более 70 тысяч документов.