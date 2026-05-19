В докладе ООН говорится о серьезных нарушениях прав человека на оккупированных палестинских территориях и продолжающемся насилии в Газе и на Западном берегу

ООН: пытки и жестокое обращение с палестинцами в израильских тюрьмах носят массовый характер В докладе ООН говорится о серьезных нарушениях прав человека на оккупированных палестинских территориях и продолжающемся насилии в Газе и на Западном берегу

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Аджит Сунгхай заявил, что «пытки и жестокое обращение с палестинцами, содержащимися в израильских тюрьмах, а также случаи сексуального насилия и даже изнасилований являются очень распространенным явлением».

Управление ООН по правам человека опубликовало новый доклад, в котором задокументированы нарушения международного права на оккупированных палестинских территориях в период с 7 октября 2023 года по 31 мая 2025 года.

Выступая на пресс-конференции в Женеве, представитель УВКПЧ ООН на оккупированных палестинских территориях Аджит Сунгхай заявил, что, несмотря на перемирие в Газе, насилие продолжается, и гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой.

«(В Газе) гибель людей и разрушение инфраструктуры продолжаются практически ежедневно, общая гуманитарная ситуация остается катастрофической. На Западном берегу масштабы принудительного перемещения палестинцев достигли уровня, не наблюдавшегося десятилетиями, а расширение израильских (незаконных) поселений беспрецедентно. Израильские военные, полиция и поселенцы, часто совместно и все более безнаказанно, продолжают убивать палестинцев. Цепочка насилия и несправедливости продолжается и будет влиять на будущие поколения», — заявил он.

Сунгхай отметил, что после октября 2023 года Израиль проводит в Газе и на Западном берегу разрушительную политику насилия и лишения собственности, совершая военные преступления и возможные преступления против человечности.

Он также заявил, что, по данным доклада, с 7 октября 2023 года израильские силы убили 72 769 палестинцев в Газе — в домах, убежищах, школах, больницах, религиозных местах, на улицах и в очередях за гуманитарной помощью.

По его словам, израильские силы и незаконные поселенцы на Западном берегу убили 1096 палестинцев, около пятой части из которых — дети.

Сунгхай также подчеркнул:

«Пытки и жестокое обращение с палестинцами, содержащимися в израильских тюрьмах, сексуальное насилие и даже изнасилования — это явления, которые происходят очень часто. Кроме того, палестинцы лишены достаточного питания и медицинской помощи».

Он добавил, что дискриминационные практики усиливают систематические нарушения прав палестинцев.

Из доклада ООН

В докладе говорится, что последствия действий Израиля в Газе с октября 2023 года усугубили разрушительные последствия 58-летней оккупации и 18-летней блокады, сделав условия жизни в значительной части Газы несовместимыми с существованием палестинцев как группы.

Также отмечается резкий рост незаконного применения силы израильскими силами безопасности против палестинцев на Западном берегу. Подчеркивается, что репрессивные и дискриминационные меры Израиля усилились и расширились, углубляя контроль над политическими, гражданскими, социальными, экономическими и культурными правами палестинцев.

В докладе указано, что действия Израиля подрывают возможность создания независимого палестинского государства и право палестинского народа на самоопределение.

Отдельно отмечается, что действия Израиля в Газе создают условия, несовместимые с существованием палестинцев как группы, что вызывает «серьезные опасения» в рамках Конвенции о геноциде.

Согласно докладу, с 7 октября 2023 года по 31 мая 2025 года в результате конфликта в Газе погибли не менее 54 381 палестинца и 124 054 получили ранения. Подчеркивается, что реальные цифры, вероятно, выше из-за трудностей учета в условиях боевых действий.

Также сообщается о массовых задержаниях. Израиль значительно расширил практику административных арестов: по состоянию на конец мая 2025 года под административным арестом находились 3 562 палестинца, тогда как в сентябре 2023 года их было 1 319.