В ходе столкновений между двумя странами в Афганистане погибли 499 гражданских лиц, еще 1 216 получили ранения, - Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA)

ООН: при столкновениях между Пакистаном и Афганистаном погибли 499 афганских мирных жителей В ходе столкновений между двумя странами в Афганистане погибли 499 гражданских лиц, еще 1 216 получили ранения, - Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA)

В период с 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 года в результате вооруженных столкновений между Пакистаном и Афганистаном на территории Афганистана погибли 499 мирных жителей. Об этом сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

Согласно сообщению, за указанный период в ходе столкновений между двумя странами в Афганистане погибли 499 гражданских лиц, еще 1 216 получили ранения.

Пограничные проблемы и вопрос терроризма в Пакистане

Афганистан официально не признает линию Дюранда, которая считается государственной границей между двумя странами. В связи с этим между сторонами периодически возникают пограничные споры, сопровождающиеся вооруженными столкновениями, в том числе с человеческими жертвами.

Кроме того, отношения между двумя соседними государствами осложняет деятельность различных вооруженных группировок. Исламабад утверждает, что движение «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) базируется на территории Афганистана и оттуда координирует свои атаки. Афганские власти, в свою очередь, отвергают эти обвинения.

Пакистан периодически проводит военные операции на территории Афганистана под предлогом террористических атак со стороны ТТП, тогда как афганские силы отвечают ответными ударами.