ООН призвала Израиль «прекратить военные нарушения в Сирии»

Заместитель специального представителя Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Клаудио Кордоне заявил, что Израиль должен прекратить военные действия на территории Сирии: «Эти действия нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии, угрожают стабильности в стране и наносят ущерб гражданскому населению».

Выступая на открытии заседания Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по теме «Сирия», Кордоне поделился последней информацией о ситуации в Сирии.

Подчеркнув, что сирийское руководство прилагает интенсивные усилия как в сфере безопасности, экономики и других социальных областях, так и в вопросах, касающихся внешней политики, Кордоне отметил, что во многих областях достигнут серьезный прогресс.

Кордоне указал, что сирийские власти предприняли «беспрецедентные» шаги в отношении привлечения к ответственности за преступления, совершенные в ходе гражданской войны, и сообщил, что бывшие представители режима, включая Башара Асада и Махира Асада, были заочно осуждены за преступления, связанные с репрессиями в Дере в 2011 году.

Он сообщил, что некоторые лица, причастные к резне в Тадамоне в 2013 году и химической атаке в Восточной Гуте, были арестованы, и подчеркнул, что в рамках институциональных реформ были предприняты серьезные шаги.

Призыв Кордоне к Израилю

Политик подчеркнул, что представители ООН испытывают серьезную озабоченность в связи с военными нападениями Израиля на территорию Сирии: «Мы по-прежнему выражаем глубокую озабоченность в связи с продолжающимся присутствием и военной деятельностью израильских войск к востоку от линии прекращения огня, что является нарушением соглашения о разъединении сил 1974 года».

Говоря о военных действиях Израиля в Сирии, Кордоне отметил: «Эти действия нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии, угрожают стабильности в стране и наносят ущерб гражданскому населению».

По его словам, атаки и бомбардировки Израиля в Кунейтре и Дераа нарушают суверенитет Сирии. Кордоне подчеркнул, что эти нападения угрожают стабильности в регионе.

«Я вновь призываю Израиль прекратить нарушения и соблюдать соглашение 1974 года», — сказал Кордоне, добавив, что Израиль также должен прояснить судьбу задержанных сирийцев.

На северо-востоке Сирии продолжаются задержавшиеся приготовления к выборам

Кордоне рассказал, что они наблюдают «прогресс» в вопросе интеграции районов на северо-востоке страны, где действует террористическая организация YPG, в рамках процесса политического перехода в Сирии.

Отметив, что в таких районах, как Хасеке и Айн-Аль-Араб (Кобани), продолжаются задержавшиеся приготовления к выборам, Кордоне заявил, что ожидается присоединение «4-х батальонов СДГ» к структуре национальной армии.

В этом году в Сирии около 15 миллионов человек будут нуждаться в помощи

Затем выступил заместитель Генерального секретаря ООН и координатор по чрезвычайной помощи Том Флетчер, который подчеркнул как свое удовлетворение развитием событий в Сирии, так и сохраняющиеся серьезные гуманитарные потребности.

Отметив, что деятельность по оказанию гуманитарной помощи в Сирии по-прежнему имеет большое значение и должна продолжаться, Флетчер заявил: «Около двух третей населения, большую часть которого составляют женщины и дети, то есть примерно 15 миллионов человек, в этом году будут нуждаться в помощи».

Оценивая ситуацию, он отметил, что «Сирия находится на критическом, но обнадеживающем переломном этапе», подчеркнув, что прогресс в стране является реальным, но в то же время хрупким.

Рассказывая о том, что к 2025 году около 3,4 миллиона беженцев и внутренне перемещенных лиц вернутся в свои дома, Флетчер прокомментировал будущее Сирии: «Это потенциальная история успеха».

Флетчер подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива привело к росту цен на топливо и продовольствие в Сирии, отметив, что цены на дизельное топливо выросли на 17% за короткий срок и продолжают расти.

«Если международное сообщество сделает правильный выбор, сирийский народ сможет надеяться на прочную безопасность, справедливость и новые возможности», - резюмировал заместитель Генерального секретаря ООН.