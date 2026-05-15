ООН призвала Израиль прекратить блокаду Газы

Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало Израиль прекратить блокаду сектора Газа и обеспечить доступ гуманитарной помощи в эксклава.

Официальный представитель Управления Тамин аль-Хитан в письменном ответе на вопрос «Анадолу» заявил, что Израиль должен прекратить блокаду Газы.

«Израилю необходимо положить конец блокаде Газы, разрешить ввоз достаточного объема гуманитарной помощи на находящиеся в осаде палестинские территории и содействовать этому процессу», - отметил аль-Хитан.

Он ответил на вопрос «Анадолу» о возобновлении движения флотилии «Global Sumud», которая накануне вновь вышла из Турции с целью прорвать блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь. В вопросе также напоминалось, что в составе флотилии находятся многочисленные активисты из 70 стран, а ранее суда, направлявшиеся к Газе, подверглись жесткому и незаконному вмешательству Израиля в международных водах.

Аль-Хитан напомнил, что ранее уже излагал позицию Управления по миссии флотилии и вновь подчеркнул необходимость прекращения блокады и обеспечения гуманитарного доступа.

По данным, полученным «Анадолу» от представителей «Global Sumud», флотилия, вновь отправившаяся из Мармариса, продолжает движение к Газе в составе 54 судов.

Нападение израильской армии на флотилию

Весенняя миссия международной флотилии «Global Sumud» 2026 года, целью которой было прорвать блокаду сектора Газа и доставить жизненно важную гуманитарную помощь, в ночь на 29 апреля подверглась вмешательству израильской армии у берегов острова Крит.

Израильская армия, незаконно вмешавшись в международных водах и атаковав суда с активистами, задержала 177 человек и подвергла их жестокому обращению. Инцидент произошел примерно в 600 морских милях от Газы и в нескольких милях от территориальных вод Греции.

В августе 2025 года израильская армия также совершила аналогичное нападение на флотилию, направлявшуюся к Газе более чем на 40 судах с 500 активистами из более чем 44 стран.