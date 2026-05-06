ООН призвала Израиль немедленно освободить задержанных активистов Global Sumud В УВКПЧ ООН выступили с заявлением в связи с задержанием Сейфа Абу Кишка и Тиаго Авилы

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Хитан призвал Израиль немедленно и безоговорочно освободить активистов Сейфа Абу Кишка и Тиаго Авилу, задержанных после нападения на международную флотилию Global Sumud.

«Израиль должен немедленно и безоговорочно освободить членов международной флотилии Global Sumud Сейфа Абу Кишка и Тиаго Авилу, которые были задержаны в международных водах, доставлены в Израиль и до сих пор содержатся под стражей без предъявления обвинений», — заявил Аль-Хитан.

Он также подчеркнул, что доставка гуманитарной помощи палестинскому народу в Газу и солидарность с ним не являются преступлением.

Аль-Хитан отметил, что жители Газы остро нуждаются в этой помощи. «Утверждения о жестоком обращении с Сейфом Абу Кишком и Авилой должны быть расследованы, а виновные привлечены к правосудию»,- заявил представитель ООН.

Он потребовал прекратить произвольные задержания, а также отменить размытые и широко трактуемые законы о терроризме, которые противоречат международному праву в области прав человека. «Израиль должен также положить конец блокаде Газы, разрешить и обеспечить доступ достаточного объема гуманитарной помощи в осажденный сектор Газа», — добавил он.

Согласно информации, распространенной организаторами флотилии «Global Sumud подверглись жестокому обращению после их задержания израильскими силами в международных водах.

