ООН продолжает призывать все стороны соблюдать существующие договоренности о прекращении огня и работать над поиском долгосрочного решения

ООН приветствует сообщения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» и призывает к диалогу ООН продолжает призывать все стороны соблюдать существующие договоренности о прекращении огня и работать над поиском долгосрочного решения

В пятницу, 19 июня ООН положительно оценила сообщения о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хезболла», призвав стороны прекратить боевые действия и вести диалог для обеспечения долгосрочной стабильности на израильско-ливанской границе.

«Что касается Ливана, то могу сказать, что мы, конечно же, знаем о сообщениях, свидетельствующих о том, что Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня, и мы приветствуем такие события», — заявил журналистам пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик отметил, что ООН продолжает призывать все стороны соблюдать существующие договоренности о прекращении огня и работать над поиском долгосрочного решения.

«Мы по-прежнему призываем стороны прекратить боевые действия, соблюдать существующие договоренности о прекращении огня и вести диалог как единственный жизнеспособный путь к долгосрочной безопасности и стабильности по обе стороны «голубой линии», — добавил он.

Ранее представитель США подтвердил агентству «Анадолу», что Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня, которое вступит в силу в пятницу в 16:00 по местному времени (13:00 по Гринвичу).