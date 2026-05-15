Согласно последнему анализу на основе Комплексной классификации фаз продовольственной безопасности, каждый пятый житель Судана в настоящее время сталкиваются с острой нехваткой продуктов питания

ООН: около 19,5 млн жителей Судана сталкиваются с острой нехваткой продовольствия Согласно последнему анализу на основе Комплексной классификации фаз продовольственной безопасности, каждый пятый житель Судана в настоящее время сталкиваются с острой нехваткой продуктов питания

Около 19,5 млн человек в Судане сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, а более 825 тыс. детей в этом году находятся под угрозой смерти от тяжелого недоедания из-за конфликта и других факторов.

Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) представили совместный доклад по Судану на еженедельном брифинге в Отделении ООН в Женеве.

Согласно последнему анализу на основе Комплексной классификации фаз продовольственной безопасности, почти 19,5 миллиона человек – то есть каждый пятый житель Судана – в настоящее время сталкиваются с острой нехваткой продуктов питания.

«Конфликт, перемещение населения и ограниченный доступ гуманитарной помощи повышают риск смерти более 825 тысяч детей от тяжелого недоедания в 2026 году», — отмечается в документе.

В докладе указывается, что около 135 тысяч человек уже переживают катастрофический голод в 14 горячих точках Дарфура и Южного Кордофана. Более пяти миллионов суданцев находятся на грани чрезвычайной ситуации, еще 14 миллионов – в состоянии кризиса. Ожидается, что ситуация еще больше ухудшится в период нехватки продовольствия с июня по сентябрь.

В докладе напоминается, что конфликт в Судане продолжается уже четвертый год, а масштабы вынужденного перемещения населения остаются крайне высокими.

«По состоянию на конец марта 2026 года около 9 млн человек остаются внутренне перемещенными лицами. Многие семьи оказались заблокированы в зонах активных боевых действий, либо укрываются в отдаленных районах с крайне ограниченным или полностью отсутствующим доступом к гуманитарной помощи и базовым услугам», — говорится в докладе.

Около 40% медицинских учреждений в стране не функционируют

Отмечается, что разрушение гражданской инфраструктуры из-за конфликта серьезно ограничило производство продовольствия и доступ к базовым услугам. Так, около 40% медицинских учреждений в стране не функционируют.

По оценкам ООН, около 17 млн человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а 24 млн — к надлежащим санитарным условиям.

«Повторяющиеся вспышки холеры, кори, малярии, лихорадки денге, гепатита, дифтерии и диареи еще больше усугубляют проблему недоедания, особенно среди маленьких детей, беременных и кормящих женщин», — говорится в докладе.

Сообщается, что по состоянию на апрель План гуманитарных потребностей и реагирования Судана на 2026 год был профинансирован лишь на 20%.

«Гуманитарная помощь остается критически недостаточной по сравнению с масштабами потребностей. В период с февраля по май гуманитарные партнеры планировали ежемесячно оказывать помощь 4,8 млн человек, однако в феврале помощь получили лишь около 3,13 млн человек», — сообщили в ООН.

Столкновения и нарушения со стороны Сил быстрого реагирования (СБР) в Судане

Судан с 15 апреля 2023 года остается ареной ожесточенных столкновений между армией и поддерживаемыми извне Силами быстрого реагирования (СБР).

Конфликт, ставший причиной одного из крупнейших гуманитарных кризисов в мире, привел к гибели десятков тысяч человек и вынужденному перемещению около 13 млн жителей страны.

Силы быстрого реагирования контролируют административные центры пяти из 18 штатов Судана, тогда как армия сохраняет контроль над большей частью остальных 13 штатов, включая юг, север, восток, центральные районы страны и столицу Хартум.