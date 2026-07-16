Подробности произошедшего и данные о возможных жертвах пока официально не подтверждены

ООН обеспокоена возможной гибелью более 500 мусульман-рохинья на двух пропавших судах Подробности произошедшего и данные о возможных жертвах пока официально не подтверждены

Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность в связи с тем, что более 500 человек, находившихся на борту двух пропавших судов с мусульманами-рохинья, могли погибнуть.

В совместном заявлении Международной организации по миграции (МОМ) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) говорится, что суда, перевозившие преимущественно мусульман-рохинья, по предварительным данным, вышли из штата Ракхайн в Мьянме в конце июня.

Связь с первым судном, на борту которого, предположительно, находились около 250 человек, была потеряна вскоре после выхода в море. Второе судно, перевозившее около 280 человек, предположительно, перевернулось 8 июля у берегов области Иравади в Мьянме.

В заявлении подчеркивается, что подробности произошедшего и данные о возможных жертвах пока официально не подтверждены.

«УВКБ ООН и МОМ глубоко обеспокоены возможными масштабными человеческими жертвами», - говорится в сообщении.

Организации также обратили внимание на отсутствие устойчивых решений проблемы мусульман-рохинья и призвали международное сообщество оказать поддержку людям, оказавшимся в лагерях беженцев в Бангладеш.

Представитель Министерства внутренних дел Мьянмы Со Лин Аун воздержался от комментариев по этому вопросу.

Этнические чистки в отношении мусульман-рохинджа в Мьянме

В 2012 году в штате Ракхайн произошли столкновения между буддистами и мусульманами. В результате были убиты тысячи человек, преимущественно мусульман, а сотни домов и коммерческих объектов были сожжены.

После одновременных нападений на пограничные посты в Ракхайне 25 августа 2017 года армия Мьянмы и буддийские националисты начали масштабную кампанию насилия.

По данным ООН, после августа 2017 года число жителей Ракхайна, бежавших от преследований и насилия в Бангладеш, превысило 900 тысяч человек.

Международные правозащитные организации опубликовали спутниковые снимки, свидетельствующие об уничтожении сотен деревень.

ООН и международные правозащитные организации квалифицируют насилие в отношении мусульман-рохинджа как «этническую чистку» или «геноцид».