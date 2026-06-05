ООН: не менее 1,4 млн жителей Ливана нуждаются в гумпомощи ООН увеличила объем запрашиваемой экстренной гуманитарной помощи для Ливана вдвое

Ситуация с продовольственной безопасностью в Ливане стремительно ухудшается, не менее мере 1,4 млн жителей страны нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом заявил гуманитарный координатор ООН в Ливане Имран Риза в ходе еженедельного брифинга в Женевском офисе Всемирной организации.

По его словам, ООН увеличила объем запрашиваемой экстренной гуманитарной помощи для Ливана вдвое — до $639,9 млн. Этот запрос призван профинансировать расширенные операции и охватить жизненно важной поддержкой до 1,4 млн. пострадавших.

Риза напомнил, что из-за эскалации столкновений за последние три месяца население Ливана переживает ужасающую ситуацию, включающую огромные человеческие жертвы, неоднократные широкомасштабные эвакуации, разрушения жилья и базовой инфраструктуры, а также психологические травмы.

С начала военной эскалации в результате авиаударов погибли более 3500 человек, свыше 10000 получили ранения

Риза отметил, что число жертв среди гражданского населения вызывает тревогу и ежедневно увеличивается, заявив: «Более 3500 человек погибли и более 10 000 получили ранения. Почти 1 миллион жителей Ливана стали вынужденными переселенцами. Медицинский персонал и спасатели сталкиваются с ужасающими масштабами смертей и ранений»,-сказал он.

Представитель ООН констатировал, что целые районы в стране превратились в руины.