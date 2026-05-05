ООН: несмотря на перемирие, из-за атак Израиля все больше людей покидают свои дома в Ливане Правительство Ливана заявило, с 2 марта число перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион

Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Ливане Каролина Линдхольм Биллинг сообщила, что, несмотря на перемирие, Израиль продолжает наносить удары по Ливану, в результате чего всё больше людей вынуждены покидать свои дома.



Биллинг приняла участие в еженедельной пресс-конференции Женевского офиса ООН в режиме онлайн и высказала свое мнение о ситуации в Ливане, подвергающемся нападениям со стороны Израиля.



Она напомнила, что перемирие действует с 17 апреля, но, несмотря на это, вынужденное переселение и гуманитарный кризис не прекратились.



«Несмотря на перемирие, все больше людей в Ливане вынуждены покидать свои дома. Это чрезвычайно уязвимый момент, характеризующийся продолжающимися израильскими нападениями, бомбардировками, разрушениями, приказами об эвакуации, запретами на возвращение в определенные районы и ограничениями на передвижение, что приводит к повторным перемещениям населения и стремительному росту гуманитарных потребностей», - добавила Каролина Линдхольм Биллинг.



По ее словам, гражданские лица, оставшиеся на юге Ливана и в некоторых районах долины Бекаа, по-прежнему живут в страхе за свою жизнь, как и до вступления в силу перемирия, все больше людей вынуждены покидать свои дома.

По ее словам, с 17 апреля, несмотря на объявленное перемирие, погибло не менее 380 человек. На большей части территории страны продолжаются масштабные разрушения, которые затрагивают дома и основную инфраструктуру сотен тысяч людей», — заявил Биллинг, добавив, что, по данным Национального совета научных исследований Ливана, за первые три дня перемирия было разрушено 428 жилых домов, а 50 получили повреждения.



Биллинг добавила, что гражданское население продолжает испытывать прямые последствия конфликта: «Многим перемещенным лицам даже не разрешают вернуться в районы на юге, контролируемые израильской армией. Все перемещенные люди мечтают вернуться в свои дома, и после перемирия тысячи семей пытались это сделать, но эти попытки носят временный и частичный характер и зачастую заканчиваются отказом. Многие проверяют, безопасно ли возвращаться, но видят, что их дома разрушены, их районы небезопасны и отсутствуют основные услуги».



Она добавила, что возвращающиеся сталкиваются с горькой реальностью, ливанцы стали свидетелями повсеместного разрушения домов и инфраструктуры.



Более 310 тысяч сирийцев перешли в Сирию, заявив, что у них нет другой реальной альтернативы, кроме как уехать



Обратив внимание на то, что перемещения через границу продолжаются, Биллинг сказала: «После возобновления эскалации конфликта 2 марта более 310 тысяч сирийцев перешли из Ливана в Сирию, заявив, что у них нет другой реальной альтернативы, кроме как уехать».

Она привоекоа внимание к тому, что, более миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома в пределах страны.



Отметив, что фонд помощи, созданный для оказания экстренной гуманитарной помощи в Ливане, не получает достаточной поддержки, Биллинг отметила, что это также серьезно ограничивает масштабы и непрерывность оказания жизненно важной помощи.



Нападения Израиля на Ливан и перемирие



2 марта израильская армия начала интенсивные воздушные удары по Ливану и оккупировала многие населенные пункты на юге страны.



Правительство Ливана также заявило, что за это время число перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 2 марта в результате израильских атак погибло около 2 700 человек.



Президент США Дональд Трамп в своем заявлении от 24 апреля объявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено ещё на 3 недели.



Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает наносить удары и сносить дома на юге Ливана, а «Хезболла» наносит удары по израильским войскам, мотивируя это нарушением перемирия.