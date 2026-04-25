ООН: мир проходит критический этап на фоне конфликтов и климатического кризиса Координатор ООН в Турции призвал ставить справедливость и мир в центр всей политики

Координатор ООН в Турции Бабатунде Ахонси заявил, что мир проходит через критический этап из-за роста конфликтов, климатического кризиса и проблем в системе многостороннего сотрудничества, подчеркнув, что если справедливость и мир не будут поставлены в центр всех политических решений, риски для будущих поколений будут только расти.

Ахонси в интервью агентству Anadolu отметил, что тема нынешней Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза — «справедливость и мир для будущих поколений» — является чрезвычайно актуальной.

Он подчеркнул, что мир становится все более хрупким: «Мы живем в крайне поляризованном, разделенном и все более нестабильном мире. Существует множество конфликтов, и к этому добавляется климатический кризис. Земля становится все теплее, а экстремальные погодные явления происходят все чаще. Если мы не поставим справедливость и мир в центр всех наших действий, обеспечить будущее для молодежи и еще не рожденных будет практически невозможно».

Ахонси отметил, что глобальное сообщество должно выходить за рамки краткосрочных интересов, подчеркивая важность долгосрочного и инклюзивного видения.

Он заявил, что для обеспечения будущего необходимо действовать совместно, а реализация согласованных глобальных политик становится обязательной.

Говоря о глобальной системе, Ахонси отметил, что многосторонний порядок переживает сложный период.

«С точки зрения многостороннего порядка мировая система проходит через трудный этап. Однако за каждым вызовом скрывается возможность реформировать и перестроить систему, сделав ее более инклюзивной и более чувствительной к потребностям человечества. Мир с 1945 года, когда была создана ООН, действительно сильно изменился. Поэтому реформы неизбежны, чтобы соответствовать современным требованиям», — сказал он.

Он добавил, что нестабильность и неопределенность также создают основу для трансформации, и подчеркнул возможность создания обновленной многосторонней системы, в центре которой будет реформированная и более эффективная ООН.

Ахонси отметил, что Турция играет все более важную роль в многосторонней системе и подчеркнул многолетнее сотрудничество между Турцией и ООН.

Он напомнил, что Турция является одним из государств — основателей ООН и последовательно поддерживает многосторонний подход.

«Между ООН и Турцией существует длительное и взаимовыгодное партнерство. Турция, при поддержке правительства и его непосредственном участии, вносит значительный вклад в нашу деятельность в стране, особенно в работе с беженцами. Сотрудничество также укрепляется благодаря поддержке, которую Турция оказывает региональной работе учреждений ООН в Стамбуле», — сказал он.

Ахонси отметил важность работы в сферах подготовки к стихийным бедствиям, экономической трансформации и технологических изменений, а также необходимость поддержки уязвимых групп населения. Он добавил, что Турция обладает значительным опытом в этих областях.

Он подчеркнул важность обмена опытом развития Турции с другими странами, заявив, что «Турция играет все более важную роль в многосторонней системе».

Ахонси также отметил, что ООН и Турция все чаще сотрудничают для передачи лучших практик Турции другим странам, добавив, что региональное и глобальное влияние Турции делает возможным такой обмен и развитие сотрудничества между странами Глобального Юга.

Комментируя текущие конфликты, включая ситуации в Газе и Украине, он заявил, что успех многостороннего вмешательства зависит от сотрудничества между странами.

«Многосторонняя система работает только тогда, когда страны объединяются. Основой многосторонних действий являются сотрудничество, солидарность и диалог. Когда государства объединяются вокруг общей цели, большинство проблем можно решить», — сказал он.

Он также отметил, что пандемия показала важность международного сотрудничества и необходимость объединения стран на основе общечеловеческих ценностей.

Ахонси подчеркнул, что для решения глобальных проблем страны должны выходить за рамки узких национальных интересов.

Отдельно он затронул роль парламентов, заявив, что депутаты, как представители народа, несут ключевую ответственность.

Он отметил, что парламенты играют центральную роль в определении приоритетов национального развития: «Парламентарии являются представителями народа, и голос народа звучит в парламенте. Поэтому парламенты должны находиться в центре всех усилий — от местного до национального уровня, и прежде всего защищать интересы обычных граждан».

Ахонси подчеркнул, что экономический рост и технологическое развитие должны приносить пользу всем слоям общества, а парламенты должны направлять этот процесс через законодательство и контроль бюджета.

Он также добавил, что парламенты должны обеспечивать подотчетность, контролируя исполнительную власть.