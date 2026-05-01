ООН: кризис на Ближнем Востоке оказывает давление на гумпомощь за пределами региона Рост затрат и сбои в логистике уже влияют на помощь беженцам по всему миру

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Карлотта Вольф заявила, что нестабильность на Ближнем Востоке оказывает «эффект домино» и осложняет гуманитарные операции далеко за пределами региона.

Выступая на брифинге в отделении ООН в Женеве, Вольф отметила, что усиление напряженности в регионе, в том числе на фоне действий США и Израиля против Ирана, уже отражается на глобальных гуманитарных усилиях.

По ее словам, рост транспортных расходов и перебои в грузоперевозках вынудили УВКБ ООН изменить стратегию распределения помощи, что оказывает все более заметное влияние на глобальные цепочки поставок.

Вольф подчеркнула, что нестабильность вокруг ключевых маршрутов в Персидском заливе, включая Ормузский пролив, нарушает морские перевозки, приводит к росту цен на топливо, продовольствие и фрахт, а также задерживает доставку жизненно важных грузов.

Высокие транспортные и топливные расходы, по ее словам, непропорционально сильно затрагивают миллионы беженцев и перемещенных лиц, нуждающихся в срочной помощи.

Она также указала, что это приводит к сокращению и задержке жизненно важной поддержки, а также снижает способность гуманитарных организаций своевременно оказывать помощь в условиях серьезных финансовых ограничений.

Вольф сообщила, что УВКБ ООН уже адаптируется к ситуации, перенаправляя морские грузы через район Акабы и усиливая использование альтернативных сухопутных маршрутов, включая перевозки из Дубая через Аравийский полуостров и Турцию.

Она добавила, что закрытие ключевых морских путей вынуждает использовать более длинные и дорогие маршруты, что увеличивает сроки доставки и усложняет операции.

По данным УВКБ ООН, с начала конфликта тарифы на перевозки из ключевых стран-источников выросли примерно на 18%, а доступная транспортная мощность глобальных логистических партнеров сократилась с 97% до 77% с начала 2026 года. В отдельных случаях стоимость доставки увеличилась более чем вдвое.

В качестве примера Вольф привела рост расходов на транспортировку гуманитарных грузов из глобальных запасов УВКБ в Дубае в Судан и Чад — с примерно 927 тысяч долларов до 1,87 миллиона долларов.

Она подчеркнула, что продолжающиеся кризисы перемещения населения, особенно в странах Африки, вызывают серьезную обеспокоенность, а затяжная нестабильность на Ближнем Востоке может еще больше ограничить гуманитарные операции.

«Если нестабильность в регионе сохранится, рост затрат и логистические трудности могут еще сильнее сократить масштабы и скорость доставки помощи, что приведет к тяжелым последствиям для миллионов беженцев и перемещенных лиц по всему миру», — заявила Вольф.