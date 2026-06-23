Целенаправленное преследование детей указывает на геноцидные намерения израильских властей и сил безопасности, говорится в докладе ООН

ООН: Израиль совершает геноцид, атакуя палестинских детей Целенаправленное преследование детей указывает на геноцидные намерения израильских властей и сил безопасности, говорится в докладе ООН

Израиль продолжает совершать преступления геноцида и другие акты жестокости, целенаправленно нападая на палестинских детей. Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях

«Израильские власти и силы безопасности целенаправленно нападают на палестинских детей в секторе Газа, совершая геноцид, преступления против человечности и военные преступления»,- говорится в документе.

Также отмечается, что Израиль совершает военные преступления на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Подчеркивается, что «масштабные и систематические атаки Израиля продолжаются, приводя к беспрецедентным смертям, ранениям и травмам палестинских детей».

«Мы вновь подчеркиваем, что целенаправленное преследование детей является одним из ключевых элементов, указывающих на геноцидные намерения израильских властей и сил безопасности, направленные на полное или частичное уничтожение палестинцев в Газе,-сказанов в докладе.

Авторы доклада привлекли внимание к негативному воздействию на детей тяжелых физических и психических травм, утраты родителей, разлуки с близкими, инвалидности, неоднократных перемещений, голода, а также коллапса системы образования и здравоохранения. Отмечается, что сложившаяся ситуация будет оказывать влияние на детей Газы на протяжении всей их жизни