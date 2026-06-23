ООН: Израиль совершает геноцид, атакуя палестинских детей

Muhammet İkbal Arslan, Abdulrahman Yusupov
23 Июня 2026•Обновить: 23 Июня 2026
Израиль продолжает совершать преступления геноцида и другие акты жестокости, целенаправленно нападая на палестинских детей. Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях
«Израильские власти и силы безопасности целенаправленно нападают на палестинских детей в секторе Газа, совершая геноцид, преступления против человечности и военные преступления»,- говорится в документе.
Также отмечается, что Израиль совершает военные преступления на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
Подчеркивается, что «масштабные и систематические атаки Израиля продолжаются, приводя к беспрецедентным смертям, ранениям и травмам палестинских детей».
«Мы вновь подчеркиваем, что целенаправленное преследование детей является одним из ключевых элементов, указывающих на геноцидные намерения израильских властей и сил безопасности, направленные на полное или частичное уничтожение палестинцев в Газе,-сказанов в докладе.
Авторы доклада привлекли внимание к негативному воздействию на детей тяжелых физических и психических травм, утраты родителей, разлуки с близкими, инвалидности, неоднократных перемещений, голода, а также коллапса системы образования и здравоохранения. Отмечается, что сложившаяся ситуация будет оказывать влияние на детей Газы на протяжении всей их жизни