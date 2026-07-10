Vирное население Газы продолжает страдать от израильских авиаударов, новых волн перемещения, связанных с военными действиями, а также ограничений на передвижение

ООН: Израиль продолжает ограничивать доставку гуманитарной помощи в сектор Газа Vирное население Газы продолжает страдать от израильских авиаударов, новых волн перемещения, связанных с военными действиями, а также ограничений на передвижение

Израиль продолжает ограничивать проведение гуманитарных операций в секторе Газа, что способствует сохранению высокого уровня распространения инфекционных заболеваний. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге.

Дюжаррик привлек внимание к сообщениям Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), по данным которого, Израиль продолжает ограничивать гуманитарные операции в Газе.

При этом представитель ООН напомнил об обязательствах Израиля в соответствии с международным гуманитарным правом.

«Мы и наши партнеры продолжаем поддерживать людей, столкнувшихся с затяжным перемещением, которое затронуло почти всех из 2,1 млн жителей сектора Газа», — сказал он.

По словам Дюжаррика, мирное население Газы продолжает страдать от израильских авиаударов, новых волн перемещения, связанных с военными действиями, а также ограничений на передвижение в районе так называемой «желтой линии».

Представитель ООН также обратил внимание на сохраняющийся высокий уровень распространения инфекционных заболеваний в палестинском эксклаве.

Дюжаррик сообщил, что наиболее распространенными заболеваниями в Газе остаются острые респираторные инфекции и кожные болезни.

«Особенно в районах вокруг Хан-Юнуса продолжается рост числа заболеваний, передающихся через воду. Только за последнюю неделю было зарегистрировано более 18 тыс.новых случаев ветряной оспы, заражения наружными паразитами и бактериальной кожной инфекции — импетиго», — сказал он.

Говоря о ситуации на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, Дюжаррик заявил, что, по данным гуманитарных организаций, все больше палестинцев вынуждены покидать свои дома на фоне израильских военных операций, расширения поселений и насилия со стороны незаконных поселенцев.

Он сообщил, что с начала месяца были снесены 24 здания, принадлежащие палестинцам.

«Израильские власти нередко сносят такие строения под предлогом отсутствия разрешений на строительство, получить которые палестинцам практически невозможно», — сказал Дюжаррик.

По его словам, Израиль также продолжает ограничивать доступ палестинцев к источникам средств к существованию и базовым услугам на Западном берегу.

Кроме того, в этом году гуманитарные операции на оккупированных палестинских территориях получили лишь четверть от необходимых 4,1 млрд долларов финансирования, - добавил Дюжаррик.