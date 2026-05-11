ООН заложила фундамент нового комплекса стоимостью $340 млн в Кении Проект станет одной из крупнейших инфраструктурных инвестиций организации в Африке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Кении Уильям Руто приняли участие в церемонии закладки фундамента нового комплекса стоимостью $340 млн в столице Кении Найроби.

На церемонии, прошедшей на территории комплекса ООН в Найроби, Гутерриш и Руто заложили фундамент нового конференц-центра, а также открыли современные офисные здания.

ООН расширяет свой центр в Найроби в рамках проекта стоимостью около $340 млн. Этот проект станет одной из крупнейших инфраструктурных инвестиций организации в Африке, не считая операций по поддержанию мира.

Инвестиция, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН, направлена на увеличение возможностей комплекса в Найроби и превращение города в один из ключевых глобальных центров ООН.

Проект также призван укрепить операционное присутствие ООН в Африке и повысить эффективность международного сотрудничества.