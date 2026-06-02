С 7 октября 2023 года в израильских центрах содержания под стражей погибли по меньшей мере 90 палестинцев

ООН: действия Израиля в отношении палестинцев представляют собой военное преступление С 7 октября 2023 года в израильских центрах содержания под стражей погибли по меньшей мере 90 палестинцев

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ) заявило, что палестинцы, удерживаемые Израилем с октября 2023 года, подвергаются произвольному задержанию, систематическим пыткам и жестокому обращению, что представляет собой военное преступление и может квалифицироваться как преступление против человечности.

Офис УВКПЧ в Палестине опубликовал в социальной сети американской компании X отчет о нарушениях прав человека, совершенных Израилем в период с 7 октября 2023 года по 31 мая 2025 года на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим.

В отчете подчеркивается, что с октября 2023 года палестинцы, задержанные Израилем, сталкиваются с произвольным содержанием под стражей, систематическими пытками и другими видами жестокого обращения.

Согласно докладу УВКПЧ, в израильских тюрьмах и центрах содержания под стражей находятся более 9 300 палестинцев, причем примерно половина из них удерживается в рамках «административного задержания» без предъявления каких-либо обвинений и без суда.

С 7 октября 2023 года в израильских центрах содержания под стражей погибли по меньшей мере 90 палестинцев, и приводятся доказательства широко распространенного применения пыток и жестокого обращения, включая лишение пищи, изнасилования и другие виды сексуальных пыток.

В отчете ООН также подчеркивается, что указанные действия представляют собой военные преступления и могут подпадать под категорию преступлений против человечности.

С октября 2023 года, когда Израиль начал нападение на Газу, в оккупированном Западном берегу наблюдается резкий рост числа рейдов, задержаний и нападений.

Израильская армия и израильтяне, захватившие палестинские земли, почти ежедневно устраивают рейды в различных районах Западного берега. Эти нападения часто приводят к гибели и ранениям людей, задержаниям, уничтожению имущества, а также нанесению ущерба урожаю и скоту.

По данным палестинских властей, в результате нападений, организованных израильской армией и израильтянами, захватившими палестинские земли, с октября 2023 года на оккупированной Западной Иордании и в Восточном Иерусалиме погибло около 1200 палестинцев, 13 тысяч человек получили ранения, 23 тысячи были задержаны, а 33 тысячи были насильственно выселены.