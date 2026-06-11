ООН: В 2025 году 5,4 млн человек нашли убежище в других странах, спасаясь от насилия По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 1,4% населения мира вынужденно перемещены

В 2025 году 5,4 млн человек нашли убежище в других странах, спасаясь от насилия и преследований. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

УВКБ ООН опубликовало доклад «Глобальные тенденции», посвященный вынужденному перемещению в мире.

В докладе отмечается, что «в 2025 году 5,4 млн человек бежали от насилия и преследований и нашли убежище в других странах». При этом подчеркивается, что темпы возвращения перемещенных лиц ускорились.

Согласно докладу, в прошлом году 14,7 млн вынужденно перемещенных лиц, в том числе 4,4 млн беженцев и 10,3 млн внутренне перемещенных лиц, вернулись в свои дома или страны. Резкий рост числа возвращений был зафиксирован в Афганистане, Судане и Сирии.

«Возвращение беженцев стало вторым по величине показателем за 60 лет с начала ведения соответствующей статистики. Однако многие возвращения происходили под давлением и в небезопасных условиях в местах проживания. В целом данные показывают, что число беженцев в мире в 2025 году сократилось на 3% и составило 41,6 млн человек. Еще 9 млн просителей убежища ожидают решений по своим заявлениям. Внутри своих стран из-за конфликтов или насилия перемещены 68,7 млн человек. Каждый 70-й человек в мире, то есть 1,4% населения планеты, является вынужденно перемещенным», - говорится в докладе.

В документе также указывается, что глобальное число случаев вынужденного перемещения впервые за последние 10 лет снизилось, однако остается на неприемлемо высоком уровне.

- 70% беженцев годами остаются в изгнании

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Берхем Салих, чьи слова приводятся в докладе, отметил, что 70% беженцев годами остаются в изгнании, а многие из них живут за чертой бедности.

Салих призвал международное сообщество поддержать новую инициативу, которая позволит миллионам людей выйти из состояния затяжного перемещения и зависимости от гуманитарной помощи. Он напомнил, что 7 из 10 беженцев живут в условиях длительного вынужденного перемещения.

«Для слишком многих беженцев перемещение начинается как спасательный круг, но продолжается всю жизнь. Гуманитарная помощь спасает жизни, однако она не является конечной целью и не позволяет беженцам становиться активными участниками, самостоятельно определяющими свое будущее. Нам необходима смена парадигмы, которая создаст новое чувство надежды и возможностей для людей, спасающихся от войны и преследований», - заявил он.

По словам Салиха, в ближайшие 10 лет планируется более чем наполовину сократить число беженцев, находящихся в условиях длительного перемещения и зависящих от гуманитарной помощи, тем самым улучшив перспективы будущего для миллионов людей.

«Эта цель, ориентированная на страны с низким и средним уровнем дохода, где размещается большинство беженцев, будет достигаться за счет возвращения беженцев, их переселения, расширения возможностей гуманитарных виз, а также перехода к самостоятельному обеспечению», - отметил Салих.

Он подчеркнул, что инициатива призывает правительства, гуманитарные и развивающие организации, частный сектор и гражданское общество активизировать усилия по расширению возможностей беженцев, одновременно защищая право на убежище и международную защиту.

Салих также указал, что добровольное возвращение должно оставаться приоритетным решением. По его словам, урегулирование крупных конфликтов позволит миллионам беженцев вернуться домой более безопасно и достойно.

«Убежище и защита спасают жизни и не подлежат обсуждению. Однако мы не можем принять будущее, в котором миллионы беженцев годами или десятилетиями остаются в ловушке без реальной надежды построить нормальную жизнь. Теперь у нас есть амбициозная, достижимая и измеримая цель - укрепить уверенность людей в себе и изменить их жизнь к лучшему. УВКБ ООН мобилизует усилия всего общества, чтобы справиться с этим вызовом и создать для миллионов людей пути выхода из изматывающей монотонности затяжного перемещения», - заявил Салих.