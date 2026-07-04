В результате продолжающихся с апреля 2023 года в Судане столкновений между армией и СБР погибли десятки тысяч человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома

ООН: В штате Западный Дарфур более 6 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома из-за угроз со стороны СБР В результате продолжающихся с апреля 2023 года в Судане столкновений между армией и СБР погибли десятки тысяч человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома

Международная организация по миграции (МОМ) при Организации Объединенных Наций (ООН) сообщила, что из-за угроз со стороны Сил быстрого реагирования (СБР) более 6 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в городе Кулбус и трех прилегающих к нему деревнях в штате Западный Дарфур в Судане.

В заявлении МОМ отмечается, что полевые группы организации 29 июня установили, что из города Кулбус и деревень Вади-Барди, Арва и Адарб были вынуждены покинуть свои дома 6 005 человек.

Большая часть перемещенных лиц перешла в соседний Чад, а ситуация в регионе по-прежнему остается «крайне напряженной и нестабильной», и за развитием событий ведется пристальное наблюдение.

Массовое перемещение населения произошло после столкновений между суданской армией и союзными ей силами с СБР. Правительственные войска объявили о взятии Кулбуса под свой контроль.

Губернатор региона Дарфур Минни Арко Миннави заявил, что суданская армия и союзные ей силы взяли Кулбус под свой контроль после столкновений с СБР.

Миннави заявил, что суданская армия, объединенные силы вооруженных движений и силы народного сопротивления при поддержке общественности нанесли СБР тяжелое поражение в Кулбусе.

На видеозаписях, появившихся в социальных сетях в последние дни, видно, как члены СБР угрожают жителям Кулбуса под предлогом того, что те вышли навстречу суданской армии, и используют высказывания, подстрекающие к насилию в отношении мирных жителей.

Кулбус, расположенный недалеко от границы Судана с Чадом, находится примерно в 160 километрах к западу от Эль-Генейны, столицы штата Западный Дарфур.

СБР контролирует большую часть пяти штатов Дарфура, за исключением некоторых районов Северного Дарфура, находящихся под контролем армии. Суданская армия сохраняет контроль над большинством остальных 13 штатов страны, включая столицу Хартум.

В результате продолжающихся с апреля 2023 года в Судане столкновений между армией и СБР погибли десятки тысяч человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

По данным ООН, миллионы людей в стране также находятся под угрозой голода.