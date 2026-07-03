В результате продолжающихся с апреля 2023 года в Судане столкновений между армией и СБР погибли десятки тысяч человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома

ООН: В суданском городе Эль-Убейд убиты по меньшей мере 45 мирных жителей В результате продолжающихся с апреля 2023 года в Судане столкновений между армией и СБР погибли десятки тысяч человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома

Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что в Эль-Убейде, столице штата Северный Кордофан в Судане, в период с 6 по 28 июня зафиксировано гибель не менее 45 мирных жителей.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в своем выступлении на сессии Совета по правам человека в Женеве отметил, что в Эль-Убейде разыгралась новая трагедия в области прав человека.

Он отметил, что гражданское население уже около 18 месяцев борется за выживание в условиях, напоминающих осаду. Из-за продолжающихся в окрестностях города столкновений между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) население подвергается непрерывным атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Тюрк сообщил, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 15 атак БПЛА, совершенных в Эль-Убейде и его окрестностях в период с 6 по 28 июня. В результате этих атак погибли по меньшей мере 45 мирных жителей, а 41 человек получил ранения.

По его словам, реальное число погибших в результате этих атак может быть выше. Тюрк предупредил о «катастрофе в области прав человека», происходящей в городе.

Верховный комиссар привел данные о том, что в Кордофанском регионе беспилотные летательные аппараты, используемые как суданской армией, так и СДС, наносили удары по рынкам, школам, автозаправочным станциям, объектам водоснабжения и гражданским транспортным средствам. Он также отметил, что за последние недели в Эль-Убейде и Эр-Рахаде были повреждены 13 автозаправочных станций, что усугубило топливный кризис.

Фолькер Тюрк также сообщил, что на маршрутах, которыми пользуются перемещенные лица в регионе Кордофан, были зафиксированы случаи внесудебных казней, похищений, пыток и жестокого обращения, сексуального насилия и грабежей.

Призвав международное сообщество принять срочные меры для предотвращения возможных злодеяний в Эль-Убейде, он подчеркнул, что Совет Безопасности ООН должен выполнить свои обязательства.

Тюрк отметил, что все лидеры должны использовать своё влияние на стороны конфликта, в частности, оказать давление на ХДК с целью прекращения нападений на Эль-Убейд, обратив внимание на то, что ситуация в городе продолжает ухудшаться.

ООН, региональные и международные организации, а также некоторые страны, включая США, предупреждали, что военное сосредоточение ХДК в окрестностях Эль-Убейда может привести к возможным массовым нарушениям прав человека.

В своем заявлении, сделанном в мае, ООН сообщил, что в результате участившихся атак беспилотников в регионе Кордофан в период с января по апрель погибли не менее 880 мирных жителей.

В результате продолжающихся с апреля 2023 года в Судане столкновений между армией и СБР погибли десятки тысяч человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.