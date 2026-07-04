На фоне отсутствия достаточного финансирования проблема голода усугубится, что приведет к росту числа вынужденных переселенцев и еще большему обострению нестабильности в регионе

ООН: В Нигерии более 17 миллионов человек находятся под угрозой голода На фоне отсутствия достаточного финансирования проблема голода усугубится, что приведет к росту числа вынужденных переселенцев и еще большему обострению нестабильности в регионе

Всемирная продовольственная программа (ВПП) Организации Объединенных Наций (ООН) сообщила, что в Нигерии более 17 миллионов человек находятся под угрозой голода из-за вооруженных конфликтов, вынужденного перемещения населения и сокращения объемов финансирования гуманитарной помощи.



В заявлении ВПП отмечается, что, согласно последнему анализу продовольственной безопасности, более 17 миллионов человек в девяти штатах на севере Нигерии, пострадавших от конфликтов, находятся под угрозой голода.



По сравнению с предыдущей оценкой это число увеличилось примерно на 2 миллиона человек, и подчеркивается, что для обеспечения продолжения оказания продовольственной и питательной помощи, а также критически важной логистической поддержки на севере Нигерии в течение ближайших шести месяцев потребуется экстренное финансирование в размере 89 миллионов долларов.



На фоне отсутствия достаточного финансирования проблема голода усугубится, что, в свою очередь, приведет к росту числа вынужденных переселенцев и еще большему обострению нестабильности в регионе.



Ситуация особенно обострилась в штате Борно, где происходят террористические акты, и указывается, что из-за возобновившегося роста числа вооруженных нападений и сокращения гуманитарной помощи более 3 миллионов человек сталкиваются с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности.

Из-за проблем с безопасностью и недостатка финансирования гуманитарная деятельность серьезно затруднена, и сообщается, что из 6,2 миллиона человек, испытывающих нехватку продовольствия в трех северо-восточных штатах, помощь удалось доставить лишь примерно 740 тысячам.



Региональный директор ВПП по Западной и Центральной Африке Киндей Самба подчеркнул, что кризис распространяется на все более обширные территории, отметив, что из-за вооруженных нападений люди вынуждены покидать свои сельскохозяйственные угодья, что приводит к росту числа перемещенных лиц и затрудняет доступ гуманитарных организаций в регион.



«Когда люди теряют доступ к продовольствию, возрастает риск перемещения, эксплуатации и нестабильности. Однако именно в тот период, когда помощь нужна больше всего, ресурсы находятся на самом низком уровне»,. - отметила она.