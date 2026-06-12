ООН: в мире насчитывается 138 миллионов работников детского возраста

Muhammet İkbal Arslan, Nariman Mehdiyev
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что, несмотря на снижение показателей с 2000 года, в мире по-прежнему насчитывается 138 миллионов детей-работников.
Женевское представительство ООН опубликовало информацию о Всемирном дне борьбы с детским трудом в социальной сети американской компании X.
В сообщении, в котором используется выражение «С 2000 года число детей-работников сократилось почти вдвое, с 246 миллионов до 138 миллионов. Однако текущие темпы по-прежнему слишком низкие», отмечается, что мир еще очень далек от достижения цели по глобальной ликвидации детского труда к 2025 году.