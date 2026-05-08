ООН: В Ливане в условиях хрупкого перемирия продолжаются убийства женщин и детей

Региональный директор Отделения ООН по делам женщин (UN Women) в арабских странах Моэз Дораид сообщил, что в ходе хрупкого перемирия в Ливане, где Израиль продолжает наносить удары, женщины и девочки по-прежнему гибнут и подвергаются вынужденному переселению



Дораид принял участие в еженедельной пресс-конференции Женевского офиса ООН в режиме онлайн и высказал свое мнение о ситуации в Ливане, подвергающемся нападениям со стороны Израиля.



Отметив, что в Ливане наблюдается хрупкий процесс перемирия, Дораид подчеркнула, что в этот период продолжаются убийства и вынужденное перемещение женщин и девочек.



«(Эти нападения) являются нарушением самых основных прав и гарантий защиты гражданского населения, предусмотренных международным правом». Несмотря на соглашение о перемирии, вступившее в силу 17 апреля, за последние три недели, по имеющимся данным, было убито 25 женщин и ранено 109. Это подчеркивает, что опасность, с которой сталкиваются женщины и девочки, пытаясь вернуться в свои дома под кажущейся безопасностью перемирия, сохраняется», — сказал он.

Дораид отметил, что большинство женщин, с которыми он беседовал, говорили о том, что их дома в деревнях к югу от реки Литани были разрушены, а одна из них рассказала, что её деревня стала совершенно неузнаваемой из-за разрушений.



«Продолжающиеся израильские авиаудары, приказы об эвакуации, запреты на возвращение в определенные районы и ограничения на передвижение означают, что большинство людей до сих пор не могут вернуться», — добавил Дораид, напомнив, что более 500 тысяч женщин и девочек были вынуждены покинуть свои дома.



Подчеркнув, что доступ к продовольствию сокращается, Дораид сообщил, что одна женщина рассказала его коллеге, что вынуждена собирать дикорастущие растения, чтобы прокормить семью.



«Ожидается, что в ближайшие месяцы еще около 144 тысяч женщин и девочек столкнутся с голодом на уровне кризиса или даже хуже. Мы предполагаем, что общее число достигнет примерно 639 тысяч», — отметил он.



По его словам,необходимо полное соблюдения перемирия и перехода к всеобъемлющему миру в соответствии с нормами международного гуманитарного права, Дораид указал на важность участия женщин в процессах миростроительства и восстановления.

Нападения Израиля на Ливан и перемирие

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала множество населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана также сообщило, что за это время число вынужденных переселенцев в стране превысило 1 миллион человек.

Министерство здравоохранения Ливана объявило, что с 2 марта в результате израильских атак погибло около 2 700 человек.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении от 24 апреля отметил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на 3 недели.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает наносить удары и сносить дома на юге Ливана, а «Хезболла» совершает нападения на израильские войска под предлогом нарушения перемирия.