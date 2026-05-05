ООН: В Газе растут случаи кожных инфекций из-за нехватки лекарств и распространения грызунов В БАПОР обратили внимание на ухудшение санитарно-гигиенической ситуации в палестинском эксклаве

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о резком росте случаев кожных инфекций в секторе Газа на фоне острой нехватки медикаментов и распространения грызунов, вызванных ограничением поставок гуманитарной помощи со стороны Израиля. Об этом говорится в сообщении БАПОР, опубликованном в соцсети американской компании X.

«Жители Газы все чаще страдают от кожных инфекций, вызванных распространением мышей, крыс, вшей, блох и клещей», — следует из публикации.

Отмечается, что медицинские бригады смогли оказать помощь примерно 40% из тысяч зарегистрированных случаев. При этом подчеркивается, что такие заболевания в обычных условиях легко поддаются лечению, однако нехватка медикаментов не позволяет обеспечить необходимую терапию.

В БАПОР указали, что из-за препятствий в доставке гуманитарной помощи в секторе Газа наблюдается острая нехватка базовых лекарств, что лишает многих пациентов, особенно детей, доступа к необходимому лечению.

Агентство призвало разрешить масштабный ввоз гуманитарной помощи в Газу, а также предупредило, что сохранение ограничений может привести к дальнейшему ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и гуманитарных условий.

Заявление ВОЗ

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в заявлении от 25 апреля сообщила, что с начала года в секторе Газа было зафиксировано более 17 тыс. случаев заболеваний, вызванных грызунами и внешними паразитами.

В организации отметили, что «отчаянные и опасные» условия в Газе продолжают препятствовать усилиям по улучшению ситуации, подчеркнув рост уровня инфекций среди семей.

Массированные бомбардировки сектора Газа, который Израиль держит в блокаде с 2006 года, начались в октябре 2023 года, в результате чего погибли десятки тысяч палестинцев, а значительная часть населения была вынуждена покинуть свои дома.

По данным властей Газы, к октябрю 2025 года из-за продолжающихся на протяжении двух лет атак израильской армии было разрушено почти 90% жилого фонда эксклава, где проживает около 2,3 млн человек.

Масштабные разрушения привели к тому, что более 1,5 млн палестинцев вынуждены укрываться в палаточных лагерях и центрах размещения без доступа к канализации, водоснабжению и электричеству.

Власти в Тель-Авиве, несмотря на прошедшие шесть месяцев с момента введения режима прекращения огня, продолжают жесткую блокаду Газы, лишая более 2 млн палестинцев доступа к базовым услугам и жизненно необходимым ресурсам.

Команды БАПОР проводят работы по очистке и дезинфекции в лагерях и убежищах, где проживают перемещенные лица, чтобы снизить риски для здоровья, однако из-за разрушенной инфраструктуры не могут предотвратить распространение вредителей.