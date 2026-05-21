«В секторе Газа разворачивается еще один кризис. Распространяются грызуны и паразиты. Увеличивается число кожных инфекций. Растет и риск заболеваний», - БАПОР

ООН: в Газе за первые пять месяцев года зарегистрировано более 125 тыс. случаев кожных инфекций «В секторе Газа разворачивается еще один кризис. Распространяются грызуны и паразиты. Увеличивается число кожных инфекций. Растет и риск заболеваний», - БАПОР

За первые пять месяцев 2026 года в секторе Газа было зафиксировано более 125 тыс. случаев кожных инфекций, вызванных грызунами и паразитами. Об этом говорится в сообщении Ближневосточного агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), опубликованном в соцсети американской компании Х.

Согласно сообщению, распространение грызунов и паразитов в Газе представляет серьезную угрозу для общественного здоровья.

«В секторе Газа разворачивается еще один кризис. Распространяются грызуны и паразиты. Увеличивается число кожных инфекций. Растет и риск заболеваний», — говорится в сообщении.

Агентство сообщило, что медицинские бригады ежедневно оказывают помощь примерно 400 пациентам, однако при наличии достаточного количества медикаментов и медицинских материалов помощь можно было бы оказать большему числу людей.

В период с января по май 2026 года в секторе Газа зарегистрировано более 125 тыс. случаев кожных инфекций, связанных с грызунами и паразитами, - отметили в БАПОР, призвав разрешить масштабные поставки медикаментов и медицинской помощи в регион.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 25 апреля, в свою очередь, сообщила, что с начала года в Газе выявлено более 17 тыс. случаев инфекций, вызванных грызунами и паразитами.

Система здравоохранения сектора Газа испытывает серьезные трудности из-за израильских атак и блокады, нехватка лекарств и медицинских материалов повышает риск распространения эпидемий.

С 7 октября 2023 года в результате атак Израиля на сектор Газа, проводимых при поддержке США, погибли и получили ранения десятки тысяч палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

Израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа, несмотря на перемирие, объявленное 10 октября 2025 года. В результате этих атак сотни палестинцев погибли, тысячи получили ранения.

Кроме того, Израиль продолжает блокаду сектора Газа, где проживают около 2,4 млн палестинцев, ограничивая поставки продовольствия, гуманитарной помощи, медикаментов, медицинских материалов, оборудования для укрытий.

Палестинцы заявляют, что в ходе событий 1948 года, известных как «Накба» («Великая катастрофа»), сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, а большая часть исторических палестинских территорий оказалась под оккупацией.

Международное сообщество в течение многих лет повторяет призыв к решению конфликта на основе создания двух государств, предусматривающему образование независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.