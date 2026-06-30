Число подтверждённых случаев заболевания лихорадкой Эбола штамма «Бундибугйо», вспышка которой началась в мае на востоке ДРК, возросло до 1274, а число погибших — до 360

ООН: вспышка лихорадки Эбола приведет к увеличению бедности в ДРК Число подтверждённых случаев заболевания лихорадкой Эбола штамма «Бундибугйо», вспышка которой началась в мае на востоке ДРК, возросло до 1274, а число погибших — до 360

Постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Демократической Республике Конго (ДРК) Дамьен Мама заявил, что вспышка лихорадки Эбола приведет к тому, что еще около 1 миллиона человек окажутся за чертой бедности в такой стране, как ДРК, где 6 из 10 человек живут за чертой бедности.

Мама высказал свои оценки на еженедельной пресс-конференции в Женевском офисе Организации Объединенных Наций (ООН).

Отметив, что Число подтверждённых случаев заболевания лихорадкой Эбола штамма «Бундибугйо», вспышка которой началась в мае на востоке ДРК, возросло до 1274, а число погибших — до 360по состоянию на эту неделю в ДРК и Уганде подтверждено более 1 400 случаев заболевания Эболой и 350 смертей, Мама сказал, что эти цифры продолжают расти.

Он подчеркнул, что вспышка лихорадки Эбола в ДРК — это не просто локальный кризис в сфере здравоохранения, отметив, что более 90 процентов подтвержденных случаев сосредоточены в провинции Итури, которая является важным торговым центром.

«Последние анализы показали, что в такой стране, как ДРК, где шесть из десяти человек живут за чертой бедности, эпидемия ввергнет в бедность ещё около 1 миллиона человек», — сказал Мама, отметив, что эпидемия может нанести ущерб Африке на сумму до 3,6 миллиарда долларов и поставить под угрозу более 300 тысяч рабочих мест.

По его словам, даже если эпидемию удастся взять под контроль, ДРК может потерять более 1 миллиарда долларов доходов и 55 тысяч рабочих мест, указав, что это может привести к сокращению валового внутреннего продукта (ВВП) континента на 2,37 миллиарда долларов.

Обратив внимание на то, что из-за пандемии люди теряют работу, рынки замедляются, а семьи оказываются на грани пропасти, Мама заявила: «В отчаянных ситуациях семьи вынуждены нарушать меры изоляции. Поэтому одного лишь медицинского вмешательства было недостаточно».

Число подтверждённых случаев заболевания лихорадкой Эбола штамма «Бундибугйо», вспышка которой началась в мае на востоке ДРК, возросло до 1274, а число погибших — до 360.