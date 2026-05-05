ООН: Атаки с использованием БПЛА и ракет на ОАЭ вызывают глубокую озабоченность

Пресс-секретарь Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что испытывает «глубокую озабоченность» в связи с нападениями с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет, совершенными вчера против Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).



Стефан Дужаррик прокомментировал ситуацию на ежедневной пресс-конференции.



Он заявил, что вчерашние атаки с использованием БПЛА и ракет на ОАЭ «вызывают у нас глубокую озабоченность», и сообщил, что в результате этих атак три человека получили ранения, а на нефтяном объекте в нефтепромышленном районе Фуджейра возник пожар.



«Помимо этого инцидента, в последние дни в Ормузском проливе и его окрестностях произошли различные нападения на суда. Эта ситуация значительно усиливает опасность возобновления враждебных действий в регионе», — сказал он.

В условиях обостряющегося перемирия Дюжаррик призвал все стороны проявить максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать продолжающиеся дипломатические усилия, отметив, что для международных конфликтов нет другой реальной альтернативы, кроме мирного урегулирования.



Нападение на ОАЭ



5 мая на ОАЭ и Оман были совершены нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов. ОАЭ сообщили о возгорании в нефтяной промышленной зоне в Фуджейре и о том, что в результате нападения три человека получили ранения.



Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны перехватили 12 баллистических ракет, 3 крылатых ракеты и 4 БПЛА, запущенных из Ирана.