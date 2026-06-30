ООН: авиаудары Пакистана вблизи границы с Афганистаном привели к гибели 28 мирных жителей Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал «немедленно прекратить боевые действия и защитить мирных жителей»

В результате операции, проведенной Пакистаном на границе с Афганистаном, погибли не менее 28 мирных жителей, еще 49 получили ранения.

Об этом заявили в Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), комментируя операцию ВС Пакистана, проведенную на границе с Афганистаном 28 июня.

«UNAMA подтверждает, что в результате авиаударов вечером в воскресенье, 28 июня, в афганских провинциях Пактия, Пактика и Кунар погибли не менее 28 мирных жителей и 49 получили ранения. Среди жертв есть женщины и дети», - следует из заявления.

Отмечается, что эти цифры являются предварительными и могут возрасти, а UNAMA продолжает работу по их верификации.

Также содержится призыв соблюдать принципы международного гуманитарного права для защиты мирного населения.

Гутерриш призвал «немедленно прекратить боевые действия»

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на состоявшемся накануне ежедневном брифинге изложил позицию главы ООН Антониу Гутерриша по данному вопросу.

Дюжаррик заявил, что глава организации «глубоко обеспокоен недавними эпизодами насилия между Афганистаном и Пакистаном, которые привели к гибели мирных жителей». «Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий и защите гражданского населения, а также вновь призывает стороны разрешать свои разногласия дипломатическими средствами»,- сказал он.

Представитель генсека ООН также сообщил, что, по имеющейся информации, в результате последних ударов некоторые люди были вынуждены покинуть свои дома, и подчеркнул, что мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть обязательно защищены.

- Пакистан провел операцию вблизи афганской границы

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар 28 июня заявил, что после недавних «террористических актов» в провинциях Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан и Синд была проведена «разведывательно-обусловленная наземная операция» в приграничных с Афганистаном районах. Тарар отметил, что в ходе операции были нанесены точечные удары по целям в приграничных районах, нейтрализованы 29 боевиков, некоторые из них также ранены.

Заместитель официального представителя афганских властей Хамдулла Фитрат, в свою очередь, заявил, что в результате ударов погибли 36 мирных жителей и 163 получили ранения.

Проблема терроризма в Пакистане

Вооруженные нападения в Пакистане сосредоточены преимущественно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, которые граничат с Афганистаном.

В обеих провинциях действуют вооруженные группировки, заявляющие о защите прав этнических меньшинств пушту и белуджи, которые совершают нападения на пакистанские силы безопасности и мирных жителей.

Исламабад утверждает, что пакистанское движение «Талибан» (ТТП) базируется в Афганистане и организует свои атаки оттуда, однако афганские власти отрицают обвинения.

В Белуджистане наиболее активно действует группировка «Армия освобождения Белуджистана» (БОА), которая выступает за отделение провинции от Пакистана и установление белуджского самоуправления в регионе.