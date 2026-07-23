Приостановка протоколов химиотерапии приведет к медленной смерти тысяч пациентов – Минздрав в Газе

Онкобольные в Газе лишены необходимого лечения из-за острого дефицита препаратов Приостановка протоколов химиотерапии приведет к медленной смерти тысяч пациентов – Минздрав в Газе

Отделения онкологической помощи в секторе Газа полностью парализованы из-за отсутствия специализированных препаратов, и, как предупреждают медики, это положение равносильно «смертному приговору» для онкобольных.

Ввоз медикаментов и медицинских материалов в эксклав отсутствует из-за продолжающейся израильской блокады и атак.

В Министерстве здравоохранения сектора Газа заявили, что приостановка протоколов химиотерапии приведет к мучительной и медленной смерти тысяч пациентов. В ведомстве особо подчеркнули, что отсрочка в лечении онкологических заболеваний недопустима, поскольку это неизбежно ведет к стремительному и агрессивному рецидиву опухоли. «Это означает неминуемую гибель для тысяч больных, включая сотни детей и женщин», — предупредили в Минздраве.

Ведомство также обратило внимание на то, что множество пациентов полностью лишены не только противораковой терапии, но и элементарных обезболивающих средств, из-за чего испытывают невыносимые страдания. При этом у больных отсутствует возможность выехать на лечение за пределы Газы.

Министерство здравоохранения в секторе Газа призвало все заинтересованные стороны незамедлительно вмешаться, чтобы спасти жизни пациентов и обеспечить доставку жизненно необходимых медикаментов.

Сектор Газа, разрушенный в результате интенсивных ударов Израиля с октября 2023 года, оказался в числе наиболее пострадавших регионов с точки зрения системы здравоохранения. Множество больниц и медицинских центров прекратили свою работу, а введенная Израилем блокада серьезно препятствует ввозу медикаментов и медицинского оборудования, что лишь усугубляет и без того тяжелое положение палестинских пациентов.



Ситуацию усугубляет систематический отказ в выезде больным, нуждающимся в лечении за пределами эксклава, что подвергает критически больных людей смертельной опасности.

Израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа, где с октября 2023 года погибло более 73 тыс. палестинцев, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 10 октября 2025 года.

