Оман, в соответствии с нормами международного и морского права, а также в рамках усилий, приведших к урегулированию между США и Ираном, обеспечивает проход судов через пролив без взимания каких-либо сборов, - Минтранс Омана

Оман сообщил о координации с ИМО по созданию временного морского коридора в Ормузском проливе Оман, в соответствии с нормами международного и морского права, а также в рамках усилий, приведших к урегулированию между США и Ираном, обеспечивает проход судов через пролив без взимания каких-либо сборов, - Минтранс Омана

Власти Омана сообщили о координации с Международной морской организацией (ИМО) по вопросу использования временного морского коридора в Ормузском проливе для прохода всех судов. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Омана, опубликованном в социальной сети американской компании X.

В ведомстве отметили, что Султанат Оман в координации с ИМО продолжает обеспечивать проход судов через пролив, а также подчеркнули свою ответственность за безопасность навигации в этом районе и важнейшее значение Ормузского пролива для мировой экономики.

Оман, в соответствии с нормами международного и морского права, а также в рамках усилий, приведших к урегулированию между США и Ираном, обеспечивает проход судов через пролив без взимания каких-либо сборов, - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что власти страны совместно с ИМО прорабатывают возможность использования временного морского коридора в Ормузском проливе для всех судов.

Отмечается, что судоходные компании и капитаны, желающие воспользоваться данным маршрутом, должны заранее согласовать необходимые процедуры с Международной морской организацией.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад - Багер Галибаф и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи посетили Оман. МИД Омана, в свою очередь, сообщал, что стороны обсудили создание механизма по обеспечению функционирования Ормузского пролива.