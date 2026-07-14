Центр морской безопасности Омана не назвал организаторов атак и не уточнил тип использованного оружия

Оман: В результате атак на три танкера шесть моряков получили ранения, а трое числятся пропавшими без вести Центр морской безопасности Омана не назвал организаторов атак и не уточнил тип использованного оружия

Оман сообщил во вторник, 14 июля, что три танкера подверглись нападениям в ходе отдельных инцидентов у побережья провинций Мусандам и Южная Аль-Шаркия, в результате чего шесть членов экипажа получили ранения, а трое других числятся пропавшими без вести.

В серии заявлений Центр морской безопасности сообщил, что один танкер был атакован примерно в 40 морских милях от побережья провинции Южная Аль-Шаркия.

По данным центра, его экипаж из 23 человек был эвакуирован проплывавшими мимо судами, и все члены экипажа, как сообщается, находятся в хорошем состоянии.

Второй танкер, плавающий под либерийским флагом, подвергся нападению примерно в 8,5 морских милях от побережья провинции Мусандам.

Центр сообщил, что экипаж судна из 21 человека был эвакуирован, в том числе шесть человек, получивших ранения.

В сообщении не указаны владельцы первых двух танкеров.

В последующем заявлении центр сообщил, что нефтяной танкер «Аль-Бахья», принадлежащий компании из ОАЭ, подвергся нападению примерно в 9,1 морских милях от побережья провинции Мусандам.

В заявлении также отмечается, что судно Королевских ВМС Омана следило за развитием ситуации, а 18 членов экипажа были эвакуированы с помощью находившихся поблизости морских судов.

Трое членов экипажа по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Центр морской безопасности не назвал организаторов атак и не уточнил тип использованного оружия.

Эти инциденты произошли на фоне обострения напряженности между США и Ираном в связи с Ормузским проливом в последние дни, когда обе стороны обменивались ударами, несмотря на подписанный при посредничестве Пакистана меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение конфликта и достижение прочного мирного соглашения.