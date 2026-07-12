Оман вызвал посла Ирана и вручил ему ноту протеста после атак беспилотников

Mehmet Nuri Uçar, Elmira Ekberova
12 Июля 2026•Обновить: 12 Июля 2026
Оман вызвал посла Ирана в Маскате Мусу Фарханга в Министерство иностранных дел и вручил ему ноту протеста после атак беспилотников на ряд объектов в провинциях Мусандам и Эль-Вуста.
Как сообщили в МИД Омана, заместитель министра иностранных дел по административным и финансовым вопросам шейх Халид бин Хашиль аль-Муслахи провел встречу с иранским дипломатом.
В ходе беседы иранской стороне была передана официальная нота протеста в связи с ударами беспилотных летательных аппаратов по ряду объектов в провинциях Мусандам и Эль-Вуста.
Аль-Муслахи выразил обеспокоенность Маската произошедшими атаками и призвал соблюдать суверенитет государств, принципы добрососедства и невмешательства во внутренние дела, а также уважать общие традиции, исторические связи и ценности, объединяющие народы Омана и Ирана.
Ранее власти Омана сообщили, что несколько объектов в провинциях Мусандам и Эль-Вуста подверглись атакам дронов-камикадзе. При этом официально ответственность за нападение ни на одну из сторон возложена не была.