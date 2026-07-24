В рамках визита представители Омана проводят консультации с иранскими официальными лицами по вопросу создания приемлемого механизма управления судоходством в Ормузском проливе

Оманская делегация прибыла в Тегеран для обсуждения вопроса управления в Ормузском проливе В рамках визита представители Омана проводят консультации с иранскими официальными лицами по вопросу создания приемлемого механизма управления судоходством в Ормузском проливе

Дипломатическая делегация Омана прибыла в Тегеран для обсуждения с иранской стороной механизма управления движением судов через Ормузский пролив.

Как сообщает иранское информагентство IRNA, делегация Омана уже находится в Тегеране.

Отмечается, что в рамках визита представители Омана проводят консультации с иранскими официальными лицами по вопросу создания приемлемого механизма управления судоходством в Ормузском проливе.

11 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетил Маскат, чтобы обсудить с главой МИД Омана Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди механизм управления движением судов через Ормузский пролив.

Как сообщают международные СМИ, во время этого визита оманская сторона предложила, чтобы проход судов со стороны Омана контролировался Маскатом, а со стороны Ирана — Тегераном. Однако, утверждается, что Иран отклонил это предложение.