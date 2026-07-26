Крупные пожары в районах Мадрида и Авилы уничтожили десятки тысяч гектаров леса

Около 60 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Испании Крупные пожары в районах Мадрида и Авилы уничтожили десятки тысяч гектаров леса

В Испании из-за продолжающихся лесных пожаров в районах Мадрида и Авилы эвакуированы около 60 тысяч человек, еще почти 29 тысячам жителей предписано оставаться на местах.

Как сообщает испанское агентство EFE, площадь двух крупнейших лесных пожаров в районах Мадрида и Авилы, по предварительным оценкам, достигла около 45 тысяч гектаров.

Согласно заявлению правительства Испании, опубликованному в социальной сети X, из района Мадрида были эвакуированы 30 тысяч человек, из района Авилы — 29 488 человек. Общее число эвакуированных составило 59 488 человек.

Власти также сообщили, что еще примерно 29 тысячам жителей этих двух районов предписано не покидать места своего пребывания.

По данным местных властей, в ликвидации пожаров задействованы 1201 военнослужащий, 400 единиц наземной техники, 1300 сотрудников сил безопасности, 110 работников гражданской обороны и 20 воздушных судов.

Помимо пожаров в районах Мадрида и Авилы, борьба с огнем продолжается также в провинциях Леон, Уэска, Теруэль и Кордова.

Власти сообщили, что в результате лесного пожара в районе Манисес автономного сообщества Валенсия погиб один человек, еще пятеро пострадавших были госпитализированы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, посетивший пострадавший регион, заявил, что ситуация остается сложной из-за постоянно меняющегося направления ветра.

По словам Санчеса, с начала 2026 года в Испании огнем уже уничтожено около 130 тысяч гектаров территории.