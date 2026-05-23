Около 40 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за утечки химикатов Власти предупредили об угрозе утечки химического вещества в почву

В американском штате Калифорния из-за риска разгерметизации и возможного взрыва резервуара с токсичным химическим веществом эвакуируют около 40 тысяч человек.

Как сообщили власти, утечка произошла в емкости с химическим веществом на авиационном объекте в округе Ориндж на юге Калифорнии.

По данным чиновников, причиной инцидента стал перегрев резервуара, содержащего метилметакрилат — вещество, используемое при производстве пластика.

Отмечается, что существует риск утечки химиката в почву или взрыва резервуара.

В связи с этим власти распорядились эвакуировать около 40 тысяч жителей района.

«Мы не знаем, когда это может произойти. Мы делаем все возможное, чтобы понять, как это можно предотвратить», - сказал представитель пожарной службы округа Ориндж Крейг Кови.